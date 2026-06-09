Από την Παρασκευή καταγράφεται αυξημένη αστάθεια στην ατμόσφαιρα, με αρκετά προγνωστικά σενάρια να συγκλίνουν στην εκδήλωση βροχών ή και τοπικών καταιγίδων.

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες ο καιρός φαίνεται να παρουσιάζει πρόσκαιρη μεταβολή για την Αττική τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Star, Θοδωρή Κολυδά, αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης βροχών και τοπικών καταιγίδων από την Παρασκευή 12 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου.

Όπως επισημαίνει, οι βροχοπτώσεις αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα ευεργετικές, καθώς μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε μια περίοδο όπου η αντιπυρική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει.

Η ενίσχυση της εδαφικής υγρασίας και η προσωρινή ύγρανση της βλάστησης λειτουργούν προστατευτικά, περιορίζοντας την ευκολία ανάφλεξης των ξερών καυσίμων. Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι έως και την Πέμπτη οι πιθανότητες για σημαντικά φαινόμενα παραμένουν χαμηλές.

Ωστόσο, από την Παρασκευή καταγράφεται αυξημένη αστάθεια στην ατμόσφαιρα, με αρκετά προγνωστικά σενάρια να συγκλίνουν στην εκδήλωση βροχών ή και τοπικών καταιγίδων. Η τάση αυτή φαίνεται να συνεχίζεται και το Σάββατο, με φαινόμενα που ενδέχεται να επαναλαμβάνονται κατά διαστήματα χωρίς να έχουν γενικευμένο ή συνεχή χαρακτήρα.

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Για την Κυριακή και τη Δευτέρα, η εικόνα παραμένει λιγότερο ξεκάθαρη, καθώς η αβεβαιότητα των προγνώσεων αυξάνεται.

Παρόλα αυτά, δεν αποκλείεται η εκδήλωση τοπικών βροχών σε ορισμένες περιοχές της Αττικής. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι πρόκειται για τυπικά φαινόμενα θερινής αστάθειας, τα οποία συχνά παρουσιάζουν μεγάλες τοπικές διαφοροποιήσεις.

Έτσι, ενώ σε μια περιοχή μπορεί να σημειωθεί έντονη βροχόπτωση, λίγα χιλιόμετρα μακριά οι συνθήκες ενδέχεται να παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητες. Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να δώσουν πιο σαφή εικόνα για την εξέλιξη του καιρού στην πρωτεύουσα.

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