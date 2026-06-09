Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τι αναφέρει ο Αρναούτογλου για την Αττική.

Τις επόμενες ώρες, όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου - μέχρι και το ξημέρωμα- γύρω από τον Θερμαϊκό και ανατολική και δυτική Θεσσαλία και Χαλκιδική, θα έχουμε μπόρες, βροχές και καταιγίδες που θα κατεβαίνουν μέχρι και το ξημέρωμα νοτιότερα τμήματα.

Θα πιάσουν αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας και της πρώτες πρωινές ώρες θα φθάσουν εξασθενημένες, μέχρι και τη βορειοανατολική Στερεά.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα βγάλει κάποια αστάθεια, με μπόρες τοπικού χαρακτήρα, και μικρής διάρκειας στα πολύ ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Στα ορεινά τμήματα οι μπόρες είναι πιθανόν να γίνουν περισσότερες και να βγάλει και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα ξαναεξασθενήσουν.

Το μεσημέρι θα φουντώσει η αστάθεια με πιθανότητα να βγάλει κάποια μπόρα και τοπική καταιγίδα. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές και στα δυτικά πιο βορειοδυτικά τμήματα της Αττικής, υπάρχει το ενδεχόμενο να βγάλει κάποια μπόρα, μικρής όμως διάρκειας ή κάποια τοπική καταιγίδα. Από το βράδυ ο καιρός θα ξαναηρεμήσει.

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Όσον αφορά τους ανέμους στο Αιγαίο θα πνέουν 5-6 μποφόρ και τοπικά 7. Οι άνεμοι στη χώρα θα παραμείνουν γενικά εξασθενημένοι. Η θερμοκρασία έως και 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται αστάθεια στις πεδινές περιοχές. Πελοπόννησος, Στερεά, Θεσσαλία, Ήπειρος και Μακεδονία, θα έχουμε κάποιες μπόρες και καταιγίδες. Η αστάθεια θα ξαναφουντώσει λοιπόν.

Την Πέμπτη και πάλι κάποια αστάθεια, λιγότερη, στα βουνά ενώ την Παρασκευή ο καιρός θα επιδεινωθεί στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Αναμένεται να περάσει ένα σύστημα, μια ατμοσφαιρική διαταραχή, τις προμεσημβρινές ώρες από τα κεντρικά και τα βόρεια, δίνοντας αρκετό νερό, μπόρες και καταιγίδες, αρκετά ισχυρές σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Ίσως και στην Αττική το μεσημέρι - απόγευμα θα βγάλει κάποιες διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Αυτό το σύστημα φαίνεται να απασχολεί τη βόρεια - βορειοανατολική Ελλάδα και το βράδυ της Παρασκευής αλλά και το ξημέρωμα του Σαββάτου, με κάποιες μπόρες να φθάνουν και λίγο πριν το μεσημέρι λίγο πιο νότια. Την Παρασκευή, θα δούμε και χαλαζοπτώσεις ενώ ο καιρός θα παραμείνει άστατος μέχρι και τη Παρασκευή το βράδυ στα βορειοανατολικά.

Η ατμοσφαιρική αυτή διαταραχή θα εξασθενήσει σχετικά σύντομα και από το απόγευμα προς το βράδυ του Σαββάτου, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οπότε κυρίως η κεντροβοριοανατολική Ελλάδα θα επηρεαστεί κυρίως Παρασκευή και Σάββατο πρωί. Στα νότια οι μπόρες θα είναι πρόσκαιρες κυρίως μέχρι το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο της προμεσημβρινές ώρες.

Μετά τις 14 και 15 Ιουνίου βλέπουμε καλύτερες καιρικές συνθήκες, αστάθεια μόνο στα ορεινά της βορειοανατολικής χώρας, οπότε από εκεί και πέρα δεν φαίνεται να έχουμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς αστάθειας.

Οι άνεμοι δεν φαίνεται να είναι ενισχυμένοι. Την Παρασκευή προς το Σάββατο, καθώς θα περάσει αυτή η διαταραχή που θα φέρει βροχές και καταιγίδες, θα ενισχυθεί ο βαρδάρης στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη αλλά και ο βοριάς στο Αιγαίο. Οι εντάσεις θα είναι έως 7 μποφόρ, χωρίς να δημιουργούν κάποιο πρόβλημα στον απόπλου το Σάββατο.

Την Παρασκευή με την έλευση των βροχών και των καταιγίδων θα πέσει πρόσκαιρα η θερμοκρασία, από τα 33 άρια στα 27άρια και στα 28άρια. Στα ορεινά βέβαια η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή.

Στα πεδινά δροσίζει αρκετά όταν έχουμε μια τέτοια εξέλιξη. Το Σάββατο θα έχουμε πιο δροσερές θερμοκρασίες, κάτω από 30 βαθμούς, έως και λίγο ψυχρές στα ορεινά τμήματα και στο Αιγαίο.

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