Η νέα προθεσμία για τους καθαρισμούς είναι η 15η Ιουνίου με την ΠΟΜΙΔΑ να πιέζει για παράταση τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του μήνα.

Την παράταση της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπέδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα akatharista.gov.gr, η οποία λήγει στις 15 Ιουνίου 2026, τουλάχιστον έως τις 30 Ιουνίου 2026, ζητά η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον αρμόδιο για τους ΟΤΑ υφυπουργό Εσωτερικών. Η επιστολή απευθύνεται στον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, στους υφυπουργούς Κωνσταντίνο Κατσαφάδο και Βασίλη Σπανάκη και φέρει ημερομηνία 9 Ιουνίου 2026.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή είχε καλέσει τα μέλη της και όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων να προχωρήσουν στον καθαρισμό των οικοπέδων τους, συμβάλλοντας στην πρόληψη και τον περιορισμό των κινδύνων από τις πυρκαγιές κατά τη θερινή περίοδο. Ωστόσο, όπως αναφέρει, σημαντικός αριθμός πολιτών δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει εγκαίρως τη διαδικασία, εξαιτίας της δυσκολίας εξεύρεσης συνεργείων καθαρισμού και αποκομιδής, αλλά και λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων που επικράτησαν μέχρι πρόσφατα σε πολλές περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους ιδιοκτήτες που διαθέτουν οικόπεδα μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες στην οργάνωση και ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών.

Παράλληλα, η ΠΟΜΙΔΑ υπογραμμίζει ότι ο αριθμός των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί έως σήμερα στην πλατφόρμα υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, γεγονός που, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, καταδεικνύει ότι μεγάλος αριθμός πολιτών δεν θα προλάβει να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες ενέργειες εντός της ισχύουσας προθεσμίας.

Όπως τονίζεται στην επιστολή, Η νέα προθεσμία για τους καθαρισμούς είναι η 15η Ιουνίουροθεσμίας θεωρείται ανεπαρκής, ενώ η επικείμενη εκπνοή της ενδέχεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για όσους δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τον καθαρισμό των οικοπέδων τους. Η ΠΟΜΙΔΑ σημειώνει επίσης ότι ο βασικός στόχος της σχετικής νομοθεσίας είναι η ουσιαστική πρόληψη των πυρκαγιών μέσω του καθαρισμού των οικοπέδων και όχι η επιβολή προστίμων στους πολίτες.

Για τους λόγους αυτούς, η Ομοσπονδία ζητά από την πολιτική ηγεσία να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 41 παρ. 12 του Ν. 5281/2026 και να παρατείνει την προθεσμία καθαρισμού και υποβολής δηλώσεων τουλάχιστον έως τις 30 Ιουνίου 2026.