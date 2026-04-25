Οι υποχρεώσεις αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις σε ακτίνα έως 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.

Δημοσιεύτηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προληπτική πυροπροστασία ιδιοκτησιών, τις υποχρεώσεις καθαρισμού οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, καθώς και τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών.

Η ΚΥΑ εξειδικεύει τις διατάξεις του ν. 4662/2020 με τις κύριες αλλαγές που εισάγονται με το νόμο 5281/2026 (Α' 28) και θέτει σαφείς κανόνες για την πρόληψη πυρκαγιών, ενισχύοντας τον έλεγχο, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων από τους αρμόδιους φορείς.

Υποχρεώσεις καθαρισμού και προθεσμίες

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές ακινήτων υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των οικοπέδων και εκτός σχεδίου με κτίσμα καθώς και ακάλυπτων χώρων από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, καθώς και στη συντήρησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (έως 31 Οκτωβρίου).

Υποβολή δήλωσης καθαρισμού

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλλουν έως τις 15 Ιουνίου υπεύθυνη δήλωση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου https://akatharista.apps.gov.gr. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας.

Εργασίες καθαρισμού

Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

• Απομάκρυνση ξηρής βλάστησης και φυτικών υπολειμμάτων

• Κλάδεμα δέντρων και αραίωση θάμνων

• Συλλογή και μεταφορά υλικών καθαρισμού

• Απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών και απορριμμάτων

• Διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσιμης ύλης καθ’ όλη την περίοδο υψηλού κινδύνου

Έλεγχοι και κυρώσεις

Οι Δήμοι αξιοποιούν το Εθνικό Μητρώο για την υποστήριξη των ελέγχων, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα διενεργεί ελέγχους αποκλειστικά κατόπιν καταγγελίας κατά την αντιπυρική περίοδο.

Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται κυρώσεις ως εξής:

• Για μη υποβολή δήλωσης:

o 500 ευρώ, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης

o 100 ευρώ, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση

• Για μη καθαρισμό οικοπέδου/ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ

• Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον δήμο με καταλογισμό δαπάνης

• Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης (φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ)

Ενίσχυση πρόληψης και συντονισμού

Στόχος είναι η έγκαιρη προετοιμασία ενόψει της αντιπυρικής περιόδου και η ουσιαστική μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Το Υπουργείο καλεί όλους τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς να συμβάλουν ενεργά στην εφαρμογή των μέτρων, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και συνεργασία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Δείτε την ΚΥΑ εδώ