Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Δημοσίευμα που επικαλείται αναφορές του φερόμενου ιδιοκτήτη της εταιρείας, Ταλ Ντίλιαν, περί ύπαρξης εγγράφου συνεργασίας με την ΕΥΠ από το 2020, σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, σχολιάζει ο Ξενοφών Κοντιάδης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, φέρεται να υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας ανάμεσα στην εταιρεία του και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για τη χρήση του λογισμικού, στοιχείο που –εφόσον επιβεβαιωθεί– αναμένεται να έχει σοβαρές πολιτικές και θεσμικές προεκτάσεις.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Ξενοφών Κοντιάδης θέτει δύο πιθανά σενάρια: είτε τα αναφερόμενα έγγραφα δεν υφίστανται, οπότε –όπως σημειώνει– η κυβέρνηση οφείλει να τα διαψεύσει επίσημα, είτε υπάρχουν, γεγονός που συνεπάγεται ανάγκη ανάληψης πολιτικών ευθυνών.

Ο ίδιος τονίζει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η σιωπή ή η παραπομπή του ζητήματος αποκλειστικά στη δικαστική διερεύνηση, ενώ ζητά από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε έλεγχο και ανασύρση του σχετικού φακέλου, ώστε να διαπιστωθεί η βασιμότητα των καταγγελιών.

Η ανάρτηση του Ξενοφώντα Κοντιάδη

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/xenofon.contiades/posts/pfbid02WGgnvR9DZfv7dNuhNnYZx44igHrimpL4Ci7RcowZaXJbsRp5QGY7b67VSi5jfPSEl}