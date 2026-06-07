Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας το δημοσίευμα του «Βήματος» για υποκλοπές, Ταλ Ντίλιαν και ΕΥΠ, επισημαίνει:

«Δημοσίευμα της εφημερίδας ''Το Βήμα'' αναφέρεται στην ύπαρξη εγγράφου με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας από το 2020 ανάμεσα στο εταιρικό σχήμα του Ταλ Ντίλιαν και της ΕΥΠ για τη χρήση του Predator, με δεσμευτικές αναφορές για νόμιμη λειτουργία του.

Το έγγραφο αυτό αποκαλύπτει η εφημερίδα ότι επικαλείται η πλευρά του ιδιοκτήτη της Intellexa όταν δηλώνει ότι κρατικές αρχές κατείχαν και λειτούργησαν το κατασκοπευτικό λογισμικό.

Έχει ενδιαφέρον ότι το εν λόγω συμφωνητικό φέρεται να έχει τις υπογραφές των δύο μερών ενώ δεν έλαβε άλλο χαρακτήρα, αφού δεν υπήρχε νομικό υπόβαθρο για την επίσημη απόκτηση και χρήση τέτοιου είδους λογισμικού.

Η κλήση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του κ. Ντίλιαν και του κ. Δημητριάδη, ο οποίος σε δηλώσεις του πρόσφατα είχε σημειώσει ότι θυσιάστηκε για το καλό της κυβέρνησης, -όπως έχει υποβάλει αίτημα το ΠΑΣΟΚ- , είναι αναγκαία.

Όπως και η ενεργοποίηση των δικαστικών αρχών, που οφείλουν να λάβουν γνώση του εν λόγω συμφωνητικού».