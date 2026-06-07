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Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενος στο δημοσίευμα του «Βήματος» και τις υποκλοπές, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

«Ο Ντίλιαν ξέρει περισσότερα από όσα η Δικαιοσύνη: Αποκαλύπτει συμφωνία με την ΕΥΠ

Ο ισραηλινός απόστρατος, που παρέχει κατασκοπευτικά λογισμικά σε κυβερνήσεις, ξαναχτυπά.

Μετά τον ανοιχτό εκβιασμό στον πρωθυπουργό με τις δηλώσεις περί Νίξον που έχασε τις εκλογές όταν προσπάθησε να συγκαλύψει το Watergate και την παρέμβαση της τελευταίας βδομάδας, ο Ταλ Ντίλιαν, επανέρχεται.

Στο Βήμα σήμερα, η πλευρά Ντίλιαν δηλώνει ανοιχτά πως το «ντιλάρισμα» για τις παράνομες παρακολουθήσεις έλαβε μορφή συμφωνητικού συνεργασίας ανάμεσα στην εταιρία του και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών το 2020.

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Ναι, την ΕΥΠ, την οποία η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μέχρι σήμερα έχει στο απυρόβλητο, αφού «δεν είδε» καμία αποχρώσα ένδειξη για την εμπλοκή της.

Την ΕΥΠ, της οποίας άμεσος προϊστάμενος ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επικαλείται, επίσης, η πλευρά Ντίλιαν, την ύπαρξη δεκάδων e-mails ανάμεσα στην εταιρία του, INTELLEXA και κρατικούς υπαλλήλους (κυρίως πράκτορες της ΕΥΠ), όπως αναφέρεται, σε σχέση με τη χρήση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού «Predator» (έπρεπε να λυθούν και οι απορίες για την καθημερινή χρήση!)

Γιατί η Δικαιοσύνη δεν έχει ακόμη αποκτήσει πρόσβαση στο υλικό που επικαλείται η πλευρά Ντίλιαν;

Ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Μπακέλας, στον οποίο εκκρεμεί αυτή η στιγμή η υπόθεση θα παρέμβει, ως οφείλει;

Αυτήν την «πολιτική ευθύνη», της συγκάλυψης, ανέλαβε ο κ. Δημητριάδης, όταν παραιτήθηκε;

Ας απαντήσει ο πολιτικός του προϊστάμενος και υπεύθυνος για την ΕΥΠ, Κυριάκος Μητσοτάκης».