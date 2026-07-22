«Η κοινωνία απαιτεί αλήθεια και δικαιοσύνη».

Επίθεση στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την έναρξη των δικαστικών διαδικασιών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις δίκες τεσσάρων βουλευτών της ΝΔ.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος αναφέρει ότι από τις 2 Οκτωβρίου ξεκινούν σταδιακά οι δίκες των τεσσάρων βουλευτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες που σχετίζονται με ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι οι δικαστικές εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους πολίτες και κυρίως από τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος, όπως σημειώνει, έχει υποστεί οικονομικές απώλειες από τη λειτουργία ενός «γαλάζιου συστήματος διαφθοράς».

Όπως σημειώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ «Οι πολίτες, και ιδίως ο αγροτικός κόσμος της χώρας, που είδε να χάνει σημαντικό μέρος του εισοδήματός του λόγω του γαλάζιου συστήματος διαφθοράς. Είναι βέβαιο ότι θα παρακολουθήσουν με ενδιαφέρον τις δικαστικές εξελίξεις. Ακόμα πιο σίγουρο είναι ότι θα περίμεναν από μια κυβέρνηση με στοιχειώδη αξιοπρέπεια να μην προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, αλλά να κάνει το παν για να επιστραφούν τα κλεμμένα.»

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αποδεικνύει καθημερινά πώς την ενδιαφέρουν μόνο «τα δικά της παιδιά» και αδιαφορεί παντελώς για την ευημερία της κοινωνικής πλειοψηφίας» καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.