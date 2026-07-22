Στο εδώλιο του κατηγορουμένου το φθινόπωρο οι τέσσερις βουλευτές της ΝΔ για το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θερμό αναμένεται το φθινόπωρο για την υπόθεση του σκανδάλου των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μεσω ΟΠΕΚΕΠΕ με τους τέσσερις κατηγορουμένους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να κάθονται στο εδώλιο.

Είναι οι πρώτες υποθέσεις πολιτικών προσώπων που φτάνουν στο ακροατήριο με βάση τη νέα διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία προβλέπει την ταχεία εκδίκαση σχετικών υποθέσεων.

Η πρώτη που θα δικαστεί είναι η Κατερίνα Παπακωστα. Η δικη της θα διεξαχθεί στις 2 Οκτωβρίου στο Γ' Μονομελές Εφετείο λόγω της ειδικής δωσιδικίας που απορρέει από τη δικηγορική της ιδιότητα. Στις 27 Οκτωβρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη του Χρήστου Μπουκώρου, στις 30 Οκτωβρίου εκείνη του Μάξιμου Σενετάκη, ενώ τελευταία αναμένεται να εκδικαστει η υπόθεση του Κώστα Σκρέκα στις 12 Νοεμβρίου.

Οι τέσσερις βουλευτές αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, πλημμεληματικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για οργανωμένο κύκλωμα απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις, το 2021, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε συνολικά 22 κατηγορούμενους μεταξύ των οποίων οι τέσσερις βουλευτές , πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και στελέχη πολιτικών γραφείων.

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Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές από την εισαγγελική έρευνα προέκυψαν κοινά μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Τα στοιχεία φέρονται να δείχνουν, μεταξύ άλλων, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και παραποίηση πορισμάτων ελέγχου, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν και οι βουλευτές Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Βασίλης Βασιλειάδης και Κώστας Καραμανλής, ωστόσο, η δικογραφία στο σκέλος που τους αφορούσε τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.