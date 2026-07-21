«Όταν κάνεις δύο μέτρα και δύο σταθμά και λες θα ασκήσω διώξεις ή θα κάνω άρσεις ασυλίας μόνο για τη ΝΔ, σημαίνει ότι λαμβάνεις μέρος στον κομματικό ανταγωνισμό», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ένα βήμα παρακάτω πήγε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκηςτην επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο πλαίσιο της εισαγωγικής του τοποθέτησης στην πρόσφατη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, λέγοντας πως «φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό».

Ο νέος Γραμματέας της ΝΔ είπε ουσιαστικά ότι η Λάουρα Κοβέσι βοήθησε το ΠΑΣΟΚ.

Σε ερώτηση που δέχθηκε στο OPEN για το αν είναι καθοδηγούμενη, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης απάντησε: «Για ποιον λόγο βουλευτής της αντιπολίτευσης που είναι στη δικογραφία, που είναι στους διαλόγους, που παρεμβαίνει σε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ… Όταν κάνεις δύο μέτρα και δύο σταθμά και λες θα ασκήσω διώξεις ή θα κάνω άρσεις ασυλίας μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, σημαίνει ότι λαμβάνεις μέρος στον κομματικό ανταγωνισμό. Αυτό σημαίνει».

{https://youtu.be/WExiVysCFsg?si=OMYiAyQz1VDXhay9&t=1693}

Μ. Καλ.