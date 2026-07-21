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«Για μένα και την ΕΛΑΣ, το πιο σημαντικό είναι η διαμόρφωση ποιοτικού προϊόντος στην Ελλάδα, από τον αγροτικό τομέα μέχρι οτιδήποτε φτιάχνει η βιοτεχνία και η βιομηχανία μας», είπε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου.

Υψηλές «θερμοκρασίες» καταγράφθηκαν στο τηλεοπτικό στούντιο του ΣΚΑΪ ανάμεσα στη Σοφία Βούλτεψη και τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, με φόντο τις εξελίξεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ένταση κλιμακώθηκε σε ό,τι αφορά στα πελατειακά δίκτυα και τα ρουσφέτια και κατέληξε σε προσωπικές αναφορές.

Ακολούθησε ο εξής έντονος διάλογος:

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Ίδιον της Δεξιάς, όσο πίσω και να πάτε, η δημιουργία πελατειακών δικτύων, η δημιουργία πολιτικών εξαρτήσεων, η δημιουργία σχέσεων εγκυρότητας της εξουσίας του Μαξίμου με διάφορα δίκτυα πολιτών, για να μπορεί να τα ελέγχει.

Σοφία Βούλτεψη: Ναι, ήταν υπουργός και η σύζυγος υπουργού σε άλλο γραφείο υπουργού.

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Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Θέλει να τα ελέγχει για να βγαίνει και να ξαναβγαίνει. Ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Το πολιτικό είναι το επίδικο, όχι το ποινικό. Όταν ακούει ότι όλη η Κρήτη καλύφθηκε από βοσκοτόπια. Όταν βλέπει τις Porsche και τα λαχεία των 2 εκατομμυρίων που κερδήθηκαν. Το μεγάλο ερώτημα ποιο είναι; Πόσα χρήματα στερήθηκε η παραγωγική διαδικασία. Πόσα λεφτά χάθηκαν από τους τίμιους αγρότες. Αν δείτε τις επιδοτήσεις, δεν φτάνουν ούτε για το ράντισμα. Είναι βοήθεια. Για μένα και την ΕΛΑΣ, το πιο σημαντικό είναι η διαμόρφωση ποιοτικού προϊόντος στην Ελλάδα, από τον αγροτικό τομέα μέχρι οτιδήποτε φτιάχνει η βιοτεχνία και η βιομηχανία μας, πώς θα στηριχθεί η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, οι μικρομεσαίοι και οι μεσαίοι;

Σοφία Βούλτεψη: Όπως τους στήριξε ο Τσίπρας, που έβαλε τους φόρους της αρκούδας. Έτσι έχετε πρόθεσή. Τα βοσκοτόπια επί των ημερών σας ψηφίστηκαν.

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Πηγαίνουν σε Ferrari.

Σοφία Βούλτεψη: Όλα αυτά τα λεφτά πήγαν σε μία Ferrari;

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Ξέρετε πού φαίνεται; Φαίνεται από τις πόσες εισαγωγές αναγκαστήκαμε να κάνουμε. Γιατί;

Σοφία Βούλτεψη: Είναι άσχετοι. Το εμπορικό έλλειμμα επί Τσίπρα έγινε θηριώδες. Υπήρχε εγκληματικό δίκτυο.

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Αυτό το δίκτυο, κυρία Βούλτεψη, τι σχέση είχε με συγκεκριμένους Μάκηδες που έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία;

Σοφία Βούλτεψη: Να σας πω κάτι, το δίκτυο του ΦΠΑ… Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βολεύει, γιατί πράγματι υπάρχει το αγροτικό ζήτημα που είναι σοβαρό. Τα λεφτά δικάζονται.

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Δεν ήσασταν στην Προανακριτική; Πού πήγαν τα χρήματα; Οι άνθρωποι θανάτωσαν τα ζώα γιατί δεν εμβολιάσατε.

Σοφία Βούλτεψη: Τώρα είστε υπέρ του εμβολιασμού;

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Ήμουν πάντα.

Σοφία Βούλτεψη: Οι άνθρωποι είναι άσχετοι. Ο Τσίπρας τι έκανε; Έδιωξε όλους αυτούς που, έχοντας κυβερνήσει, έμαθαν κάτι.

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Δεν μου απαντάτε σε αυτά που ρωτάω.

Σοφία Βούλτεψη: Απαντάω σε ό,τι θέλω. Δεν με ρωτάτε εσείς.

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Η Δεξιά δημιουργεί πελατειακά δίκτυα, αυτή είναι η τακτική της, αυτό κάνει πάντα.

Σοφία Βούλτεψη: Είχαμε υπουργούς και τις γυναίκες τους τις είχαμε επικεφαλής σε Οργανισμούς. Τι μου λέτε για πελατειακά δίκτυα; Εσείς μοιράζατε τις θέσεις με τον Καμμένο στα νοσοκομεία. Πλάκα μου κάνετε;

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Για να πας στο νοσοκομείο κάποτε, όπως θέλετε να το κάνετε και τώρα, πρέπει να έχεις πολιτικό μέσο στη Δεξιά. Αυτό θέλετε;

Σοφία Βούλτεψη: Στον πατέρα σας πολιτικό μέσο βάζουν για να δει τους ασθενείς;

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Ο πατέρας μου ήταν πάντα αριστερός.

Σοφία Βούλτεψη: Ήταν αριστερός πάντα; Αλήθεια;

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Και παραμένει. Αυτό θα συζητήσουμε;

Σοφία Βούλτεψη: Α, όχι, γιατρέ μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ προσπαθώ να μάθω γιατί ο κύριος Τσίπρας με τον Ποινικό Κώδικα πήρε την ενεργητική δωροδοκία και τη δωροδοκία πολιτικού προσώπου και την έκανε από κακούργημα, πλημμέλημα

Άκης Παυλόπουλος: Αυτό τι σχέση έχει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Καμία

Σοφία Βούλτεψη: Δεν μπορώ να λέω; Δεν σας ενδιαφέρει; Δεν βλέπω να το βάζετε ως θέμα.

Άκης Παυλόπουλος: Έχετε κάτι να πείτε πάνω σε αυτό;

Σοφία Βούλτεψη: Να έρθει κάποιος και να πει… Έχεις τη λέξη δωροδοκία… Αυτό με ενδιαφέρει. Θέλω να για τον λαό που καταλαβαίνει τι θα πει δωροδοκία, γιατι κάποιος την αγγίζει και την κάνει πλημμέλημα.

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Δεν μας απαντάτε για τα βοσκοτόπια

Σοφία Βούλτεψη: Αυτά τα θα βρει η Δικαιοσύνη.

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Η μπάλα στην εξέδρα κυρία Βούλτεψη.

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