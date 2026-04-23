Το Μαξίμου αφήνει τα ...πιστόλια της ΝΔ να πυροβολούν κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

«Εναν εισαγγελέα από τη Γαλλία που ξέρει τον Μοντεσκιέ» θέλει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η Σοφία Βούλεψη. Και όχι από τη Ρουμανία, «χώρα που δεν έχει παράδοση στη διάκριση των εξουσιών» και που «επί Τσουσέσκου τα παιδιά ρουφιάνευαν τους γονείς μέσα στο σπίτι τους».

Χυδαιότητες από την πρώην υφυπουργό που μέσω συγκεκριμένης εφημερίδας έχει αναλάβει εργολαβικά κάθε μέρα με δισέλιδα να συκοφαντεί τον Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα όμως δεν είναι η Βούλτεψη. Είναι που το Μαξίμου την αφήνει ανενόχλητη, αν δεν την ενθαρρύνει κιόλας, να προβαίνει σε αυτές τις χυδαιότητες.

Ε.Σ.