Εντοπίστηκαν 1.545 φυσικά πρόσωπα που είτε εισέπραξαν εισοδήματα από τρία ή περισσότερα ακίνητα το 2024 είτε απέκτησαν τρίτο ενεργό Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) από το 2024 και μετά

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ βρίσκονται ιδιοκτήτες που εκμεταλλεύονται περισσότερα από τρία ακίνητα μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων χωρίς να έχουν προχωρήσει σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, με τις φορολογικές αρχές να εντείνουν τους ελέγχους σε μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων για το 2025, εντοπίστηκαν 1.545 φυσικά πρόσωπα που είτε εισέπραξαν εισοδήματα από τρία ή περισσότερα ακίνητα το 2024 είτε απέκτησαν τρίτο ενεργό Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) από το 2024 και μετά, χωρίς να έχουν προβεί στις απαραίτητες φορολογικές ενέργειες. Από αυτούς, 1.017 δεν είχαν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ 528 δεν είχαν δηλώσει τους προβλεπόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας. Ήδη έχουν αποσταλεί ειδοποιήσεις συμμόρφωσης, με σαφή προειδοποίηση ότι όσοι δεν ανταποκριθούν θα παραπεμφθούν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση διασταυρώσεων για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης όπως η Airbnb, η Booking.com και η Vrbo. Με τη βοήθεια ειδικών αλγορίθμων, τα στοιχεία που προέρχονται από τις πλατφόρμες διασταυρώνονται με τις φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών, προκειμένου να αποκαλυφθούν αποκλίσεις και μη δηλωθέντα εισοδήματα.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι το 2025 υποβλήθηκαν 2,46 εκατομμύρια δηλώσεις για εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 973,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα εισοδήματα αυτά δηλώνονται στις φετινές φορολογικές δηλώσεις και φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές που κυμαίνονται από 15% έως 45%.

Στο πλαίσιο των διασταυρώσεων, οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν 24.383 μοναδικούς ΑΦΜ με διαφορές άνω των 500 ευρώ μεταξύ δηλωθέντων και πραγματικών εισοδημάτων για τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022. Οι φορολογούμενοι αυτοί καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, καθώς προέκυψαν σημαντικές αποκλίσεις μετά την αξιοποίηση των στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Παράλληλα, στο στόχαστρο βρίσκονται και ιδιοκτήτες που δεν έχουν εκδώσει ή δεν έχουν αναρτήσει τον προβλεπόμενο Αριθμό Μητρώου Ακινήτου στις καταχωρίσεις τους. Οι διασταυρώσεις οδήγησαν το 2025 στην απενεργοποίηση 2.145 αγγελιών, είτε λόγω έλλειψης ΑΜΑ είτε λόγω αναγραφής μη έγκυρου αριθμού. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν αυστηρά πρόστιμα, τα οποία ανέρχονται τουλάχιστον σε 5.000 ευρώ και μπορεί να φτάσουν έως το 50% των ακαθάριστων εσόδων, ενώ σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζονται.

Οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν περαιτέρω, καθώς η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και να διασφαλίσει την πλήρη καταγραφή των εισοδημάτων από τη δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων.