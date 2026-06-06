Επιστροφή στη μικρή οθόνη μετά από περίπου 20 χρόνια απουσίας φαίνεται πως ετοιμάζει ο Πάνος Μιχαλόπουλος, σύμφωνα με τηλεοπτικά ρεπορτάζ που αναφέρουν ότι ο γνωστός ηθοποιός έχει ήδη συμφωνήσει για τη συμμετοχή του σε νέα σειρά.
Όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής της ελληνικής τηλεόρασης και του κινηματογράφου αναμένεται να έχει κεντρικό ρόλο σε νέα παραγωγή του Alpha, η οποία βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας και προγραμματίζεται για τα επόμενα χρόνια.
Η επιστροφή του σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή επανεμφάνιση ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της χρυσής εποχής της ελληνικής τηλεοπτικής μυθοπλασίας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας και την ενεργό τηλεοπτική δράση.
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