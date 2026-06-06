Παρότι στο παρελθόν είχαν κυκλοφορήσει κατά καιρούς σενάρια για πιθανό comeback του, αυτή τη φορά τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για οριστικοποιημένη συμφωνία και συγκεκριμένο τηλεοπτικό σχέδιο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή γνωστών ηθοποιών και εκτεταμένο αριθμό επεισοδίων.

Επιστροφή στη μικρή οθόνη μετά από περίπου 20 χρόνια απουσίας φαίνεται πως ετοιμάζει ο Πάνος Μιχαλόπουλος, σύμφωνα με τηλεοπτικά ρεπορτάζ που αναφέρουν ότι ο γνωστός ηθοποιός έχει ήδη συμφωνήσει για τη συμμετοχή του σε νέα σειρά.

Όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής της ελληνικής τηλεόρασης και του κινηματογράφου αναμένεται να έχει κεντρικό ρόλο σε νέα παραγωγή του Alpha, η οποία βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας και προγραμματίζεται για τα επόμενα χρόνια.

Η επιστροφή του σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή επανεμφάνιση ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της χρυσής εποχής της ελληνικής τηλεοπτικής μυθοπλασίας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας και την ενεργό τηλεοπτική δράση.

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