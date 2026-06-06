«Δεν νιώθω ότι η εμφάνισή μου είναι τόσο "περίεργη"» απάντησε.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Μαριάννα Κατσιμίχα στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;».

Η κόρη του Πάνου Κατσιμίχα, η οποία σημειώνει τη δική της επιτυχημένη πορεία στη μουσική, μιλώντας στην Έρη Βαρδάκη αναφέρθηκε στον τρόπο που διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια, αλλά και στην εξωτερική της εμφάνιση.

«Προσπαθώ να έχω μια απάθεια στα hate comments. Τους λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά. Πρέπει να είναι τρομερά αδιάφορη η ζωή τους για να το κάνουν αυτό. Δε νομίζω να έχω απαντήσει ποτέ σε τέτοιο σχόλιο. Μόνο μια φορά που είχα απαντήσει, “σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια ” με καρδούλα. Υπάρχουν μέρες που μπορεί να με επηρεάσουν αυτά τα σχόλια, δεν είμαι πάντα αλώβητη» είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Δεν αρέσουμε σε όλους, ούτε η φωνή μας, ούτε το έργο μας, ούτε η εμφάνισή μας. Αν άρεσα σε όλους, ίσως να μην ήμουν και ευχαριστημένη… Δε νιώθω ότι η εμφάνισή μου είναι κάτι τόσο ιδιαίτερο. Νομίζω ότι το κούρεμά μου προκαλεί αυτή την εντύπωση. Αν είχα αλλιώς το μαλλί μου με το ίδιο ντύσιμο, ίσως να μην ήταν το ίδιο. Σε κάποιους δεν αρέσει το ντύσιμό μου, γιατί παραπέμπει σε πράγματα που δεν τους αρέσουν».

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Και όταν η δημοσιογράφος τη ρώτησε πώς ήταν για εκείνη ως παιδί να κουβαλά ένα τόσο βαρύ όνομα, είπε: «Ίσως εγώ δεν το βίωσα τόσο έντονα, γιατί δε μεγάλωσα με τον μπαμπά μου, δε μέναμε στο ίδιο σπίτι γιατί οι γονείς μου έχουν χωρίσει. Οπότε δεν τον είχα πλήρως στην καθημερινότητά μου. Ως παιδί δεν αντιλαμβανόμουν πλήρως την αξία του έργου του…Θέλω αν κάποιος με συγκρίνει να μην πει “κρίμα” ή ότι έχω μόνο το όνομα…».