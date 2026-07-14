Ένα ξεχωριστό ταξίδι πραγματοποίησε η Αποστολία Ζώη.

Ένα ταξίδι – ζωής πραγματοποίησε η Αποστολία Ζώη, καθώς τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο Μπαλί, ανακαλύπτοντας τις συνήθειες των ντόπιων και τις μοναδικές ομορφιές της Ινδονησίας.

Η ερμηνεύτρια, όλες αυτές τις ημέρες μοιράζεται ορισμένα στιγμιότυπα από τις εναλλακτικές διακοπές που επέλεξε να κάνει στην άλλη άκρη του κόσμου, δείχνοντας φανερά τον ενθουσιασμό της.

Συγκεκριμένα, πριν από τρεις ημέρες δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από τις πρώτες ημέρες της απόδρασής της. σε αυτά, απεικονίζεται χαμογελαστή να ποζάρει μπροστά από εντυπωσιακά τοπία, παρουσιάζοντας παράλληλα μερικά από τα τοπικά φαγητά και τα μνημεία της περιοχής.

«Συγγνώμη, το νούμερο που καλέσατε βρίσκεται εκτός σύνδεσης... κάπου σε έναν καταρράκτη στο Μπαλί. Τα λέμε όταν (και αν) γυρίσω!», έγραψε στη λεζάντα της.

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Λίγες ώρες αργότερα, δημοσίευσε ένα βίντεο μέσω του οποίου μοιράστηκε την εμπειρία της από το δημοφιλές πάρκο των μαϊμούδων, ενώ στο συνοδευτικό κείμενο έγραψε με χιούμορ:

«Έκλεισα ραντεβού στο πιο high-end κομμωτήριο του Μπαλί... και μπουρμπουάρ μια μπανάνα!».

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Οι νέες φωτογραφίες απο το ταξίδι στο Μπαλί

Εχθές, Δευτέρα 13 Ιουλίου, επέστρεψε με μία νέα ανάρτηση με φωτογραφίες από τα μνημεία της περιοχής, τη φύση και εντυπωσιακά γλυπτά. Μέσω αυτής, θέλησε να εκφράσει τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της για την εμπειρία που κατάφερε να ζήσει στην ζωή της:

«Σε μέρη που ο χρόνος κυλάει διαφορετικά. Ανάμεσα στα ιερά αγάλματα και την ανεπιτήδευτη ομορφιά της φύσης, μαθαίνεις να απολαμβάνεις την απλότητα. Και αν η τύχη σου το φέρει, κάνεις και τους πιο απρόσμενους, αξιαγάπητους φίλους στην πορεία! Ευγνώμων για κάθε στιγμή».

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Σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, πρόσθεσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media ακόμη μία δημοσίευση. Σε αυτή εμφανίζεται χαμογελαστή δίπλα σε ντόπιους κατοίκους της περιοχής, περπάτησε στη φύση, πόζαρε με μαγιό και κολύμπησε σε φυσικές πηγές:

«Υπάρχουν μέρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ... Σήμερα στο Μπαλί ήταν μια από αυτές. Περπατώντας στη φύση, γνωρίζοντας την καθημερινότητα των ντόπιων και απολαμβάνοντας την κάθε λεπτομέρεια. Η απλότητα είναι τελικά η απόλυτη πολυτέλεια».

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