Παραχώρησε μια συνέντευξη «μνημείο προκλητικότητας και αλαζονείας», επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση μεταξύ άλλων.

Η Νέα Αριστερά, σε σχόλιό τη, αναφορικά με τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, επισημαίνει:

«Ο πρώην γ.γ. του πρωθυπουργού, τον οποίο το Μαξίμου προστατεύει για να μην βρεθεί ενώπιον ή προανακριτικών επιτροπών και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, παραχώρησε μια συνέντευξη μνημείο προκλητικότητας και αλαζονείας.

Με τη φράση του ''έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό'', που παραπέμπει περισσότερο σε νονό της νύχτας παρά σε πολιτικό, παραδέχτηκε τις ευθύνες του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ας μην παριστάνει ο αυτοαποκαλούμενος «λύκος» το θύμα και τον διωκόμενο. Επέβλεπε και ενορχήστρωνε την ΕΥΠ των παράνομων παρακολουθήσεων και του Predator. Τόσο ο ίδιος όσο και το ''αφεντικό'' του θα λογοδοτήσουν για την παραβίαση δικαιωμάτων και του Συντάγματος».