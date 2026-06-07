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Όσα είπε ο δήμαρχος Αθηναίων στην ανάρτησή του.

Τελειώνει το Maestro, η πετυχημένη σειρά του Mega που προβάλλεται και στο Netflix.

Μάλιστα, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έκανε και μια αποκάλυψη για την τελευταία σκηνή της σειράς.

«Η τελευταία σκηνή του Maestro γυρίστηκε στο Δημαρχείο της Αθήνας! Θερμά συγχαρητήρια στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και σε ολόκληρη την ομάδα του για την υψηλού επιπέδου δουλειά, το ταλέντο και την αφοσίωσή τους. Η συνέχεια στην οθόνη!» έγραψε ο Χάρης Δούκας.

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