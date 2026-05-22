Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό μίλησε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης για τη νέα και τελευταία σεζόν του «Maestro».

Στα γυρίσματα της σεζόν του «Maestro» βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, με τον ίδιο να ανακοινώνει ότι πρόκειται για τον τελευταίο κύκλο.

Ο σεναριογράφος και ηθοποιός, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και αναφέρθηκε στα γυρίσματα, αποκαλύπτοντας ότι ολοκληρώνονται σε δέκα μέρες και αναμένεται να δοθούν στον αέρα το Νοέμβρη ή τον Δεκέμβριο του 2026.

«Νέος κύκλος. Ακόμη έχουμε γυρίσματα! Θα αργήσει να βγει λίγο… Πιο μετά από Οκτώβρη θα βγει. Νοέμβριο με Δεκέμβριο, κάπου εκεί. Ολοκληρώνεται με αυτόν τον κύκλο η σειρά», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, απαντώντας το ερώτημα του δημοσιογράφου σχετικά με το πώς αισθάνεται απέναντι στη σειρά, δήλωσε: «Δικό μου παιδί είναι. Δεν το αγάπησα. Το λάτρεψα… Και ακόμη έχουμε γυρίσματα την άλλη εβδομάδα και θα τελειώσουμε σε δέκα μέρες».

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή και τη συνεργασία με τους συμπροωταγωνιστές τους τόνισε: «Νομίζω οι χημείες των ηθοποιών, πάντα παίζουν ρόλο στην τηλεόραση. Και οι σχέσεις, και χαρακτήρες. Πάντα ήμουν αλλά ειδικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια είμαι πολύ τυχερός με το casting».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dip0itwbm31t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, σχολιάζοντας το γεγονός ότι η σειρά έχει μπει στην λίστα του Netflix και αναπαράγεται και σε ξένες χώρες, δήλωσε: «Είναι καλό, είναι καλό ότι υπάρχει μία ελληνική σειρά που την βλέπουν σε 180 χώρε. Είναι καλό που την βλέπουν στο εξωτερικό. Πάει καλά στο εξωτερικό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι για τον νέο κύκλο».

Μάλιστα, όταν του ζητήθηκε να περιγράψει με μία λέξη τη νέα σεζόν της σειράς, απάντησε μονολεκτικά: «Ανίκητο!».