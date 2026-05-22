Τελευταία σεζόν για το «Emily In Paris». Τα «μυστικά» των πρωταγωνιστών και τα γυρίσματα στη Μύκονο.

Η Λίλι Κόλινς με μία ανάρτησή της στα social media, ανακοίνωσε ότι τα γυρίσματα στη Μύκονο αφορούν την τελευταία σεζόν της σειράς, κάνοντας έτσι γνωστό ότι ο έκτος κύκλος θα είναι και ο τελευταίος του «Emily In Paris».

Παρ’ όλα αυτά, οι πρωταγωνιστές της σειράς συνεχίζουν τα γυρίσματα στο νησί του Αιγαίου, με ορισμένα πλάνα να έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας μέσα από το ρεπορτάζ του Πέτρου Νάζου και τα πλάνα του «Mykonos Live Tv».

Το πρωί της Παρασκευής 22 Μαΐου, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», προβλήθηκαν ορισμένα στιγμιότυπα, ενώ παράλληλα βοηθητικός ηθοποιός, Νίκος Κουρούμαλος, μίλησε για τα όσα βίωσε πίσω από τις κάμερες στο πλευρό των πρωταγωνιστών.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, έπαιξε στη σειρά και βρέθηκε με τους ηθοποιούς, με τους οποίους και συνεργάστηκε: «Η Λίλι (σ.σ Κόλινς), είναι λίγο ντίβα. Θέλει να της κρατάς την ομπρέλα όλη την ώρα, να μη τη βλέπει ούτε μία ηλιαχτίδα. Είναι λίγο κρυουλιάρα. Ήθελε να της έχεις κουβέρτα, με το που τελείωνε δηλαδή, ήταν όλα στην εντέλεια. Ο Λούκας, ο αγαπημένος μου, κάναμε συνέχεια πλάκες… Η Άσλεϊ Παρκ, πολύ πλακατζού. Τις τελευταίες ημέρες η Λίλι Κόλινς γλύκανε λίγο…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dip3gbfjtv3d?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, το απόγευμα της Παρασκευής, μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ, «Στούντιο 4», προβλήθηκε ένα στιγμιότυπο από τη Λίλι Κόλινς και την Άσλεϊ Παρκ να συναντιούνται στο νησί, να αγκαλιάζονται και στη συνέχεια να χορεύουν μπροστά από το γαλάζιο τοπίο της Μυκόνου. Το βίντεο το δημοσίευσε αρχικά η Άσλεϊ Παρκ στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dip8yaaffy2h?integrationId=40599y14juihe6ly}