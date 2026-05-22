Η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε για τα γυρίσματα της νέας σεζόν του GNTM.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», παραχώρησε η Ζενεβιέβ Μαζαρί η οποία αναφέρθηκε στα γυρίσματα της νέας σεζόν του GNTM και στη συνεργασία της με τους λοιπούς συντελεστές.

Να σημειωθεί ότι η φετινή επιτροπή αποτελείται από τον Λάκη Γαβαλά και τον Άγγελο Μπράτη, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σε ρόλο οικοδέσποινας και κριτή, καθώς και τη Μπέττυ Μαγγίρα.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, έχει αναλάβει την δημιουργία του concept και των νέων δοκιμασιών.

Η ίδια μιλώντας στην κάμερα, ανέφερε αρχικά για το GNTM: «Περνάμε τέλεια, έχει γίνει μία πάρα πολύ ωραία ομάδα. Εγώ τρεις μήνες που δουλεύω για το GNTM, εσείς αναρωτιέστε αν θα γίνει… Είναι πάντα ωραία η προετοιμασία, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ».

Σε ό,τι αφορά το Λάκη Γαβαλά και τα γυρίσματα ανέφερε: «Με γνώμονα τον Λάκη, είναι ντροπή και να χασμουρηθείς δίπλα του. Είναι πηγή έμπνευσης και ενέργειας. Εγώ που κάθομαι δίπλα του πραγματικά τον θαυμάζω. Έχει αστείρευτη ενέργεια αυτός ο άνθρωπος. Ναι, είναι πολύωρα τα γυρίσματα, αλλά το ξέρουμε και περνάμε συγκλονιστικά».

Τέλος, αναφερόμενη στη Μπέττυ Μαγγίρα, τόνισε: «Και η Μπέττυ περιέργως ήταν λες και ήταν πάντα στην ομάδα μας. Εγώ δεν την ήξερα και με έχει εκπλήξει. Έχει μία απίστευτη αμεσότητα στον τρόπο που χειρίζεται τα παιδιά…».

Κλείνοντας, η ίδια, ανέφερε ότι στα πλαίσια των προηγούμενων ημερών ολοκλήρωσε και τα γυρίσματα του «First Dates».