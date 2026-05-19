Backstage πλάνα από τα γυρίσματα της σειράς «Emily In Paris» στη Μύκονο.

Στη Μύκονο βρίσκονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου, οι πρωταγωνιστές της σειράς «Emily In Paris» προκειμένου να ολοκληρώσουν τα γυρίσματα στο νησί που θα συμπεριληφθούν στη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Live You» και τον Πέτρο Νάζο από το «Mykonos Live Tv», η παραγωγή έχει στήσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και μηχανήματα, με το πρώτο γύρισμα να πραγματοποιείται το πρωί της Δευτέρας στην παραλία του Άγιου Σώστη.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες, θέλουν τη Λίλι Κόλινς να είναι συνεχώς περικυκλωμένη από σεκιούριτι, με την προστασία να είναι ιδιαίτερα αυξημένη προκειμένου να μην διαρρεύσουν φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τα γυρίσματα.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο Πέτρος Νάζος, η παραγωγή ενδέχεται να κινηθεί νομικά απέναντι στους βοηθητικούς ηθοποιούς καθώς έφεραν στο φως της δημοσιότητας στοιχεία και backstage φωτογραφίες, παρά το γεγονός ότι έχει υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό.

