Σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη της Μερσίνης, ο δράστης αντιμετώπιζε μεταξύ άλλων ψυχιατρικά προβλήματα.

Τέλος στη ζώη του έβαλε ο 37χρονος άνδρας στη νότια Τουρκία, ο οποίος θεωρούταν ύποπτος για τη σειρά επιθέσων στην πόλη Ταρσό τη Δευτέρα (18/05) που στοίχισαν τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Ο 37χρονος ύποπτος, ο οποίος ήταν οπλισμένος με τουφέκι, σκότωσε την πρώην σύζυγό του και ακόμη πέντε άτομα ενώ τραυμάτισε άλλους οκτώ ανθρώπους. Για τον εντοπισμό του, η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, επιστρατεύοντας ελικόπτερα και drones.

Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Anadolu, ο ύποπτος έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα σε ένα σπίτι όπου κρυβόταν, τη στιγμή που οι δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν το κτίριο.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε, ο δράστης σκότωσε αρχικά την πρώην σύζυγό του στη μέση του δρόμου και στη συνέχεια άνοιξε πυρ μέσα από το αυτοκίνητό του εναντίον ενός εστιατορίου, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο. Αργότερα, φέρεται να αφαίρεσε τη ζωή ενός εφήβου, ενός 50χρονου άνδρα και ακόμη ενός θύματος σε μια άλλη γειτονιά.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Μερσίνης ανακοίνωσε ότι ο άνδρας είχε ιστορικό κατάχρησης ουσιών και ψυχιατρικών προβλημάτων.

Το αιματηρό αυτό περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω μιας γενικότερης έξαρσης της ένοπλης βίας στην Τουρκία. Μόλις τον περασμένο μήνα, μια επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο της επαρχίας Καχραμανμαράς άφησε πίσω της 10 νεκρούς, ενώ μια άλλη σχολική επίθεση, μία ημέρα νωρίτερα, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 16 ανθρώπων.

