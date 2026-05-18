Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία στην Τουρκία για τη σύλληψη ενός 17χρονου, που φέρεται να είναι ο δράστης της ένοπλης επίθεσης σε εστιατόριο στην περιοχή Ταρσούς, στην επαρχία Μερσίν το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο δράστης σκότωσε 4 άτομα και τραυμάτισε άλλα 8 πριν διαφύγει ε αυτοκίνητο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Hurriyet της Τουρκίας και το CNN Türk, η αστυνομία με ελικόπτερα διεξάγει μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας για τη σύλληψη του ενόπλου.

Η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι προκαλώντας πανικό σε θαμώνες και περαστικούς. Δράστης φέρεται να είναι ο 17χρονος Μετίν Ο., ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος, άνοιξε πυρ με καραμπίνα προς το εστιατόριο που ανήκε στους αδελφούς Σαμπρί και Σαμέτ Παν.

Από τα πυρά τραυματίστηκαν πολλοί άνθρωποι. Οι αρχές επιβεβαίωσαν αρχικά τον θάνατο ενός εκ των ιδιοκτητών, Σαμπρί Παν, επί τόπου. Στη συνέχεια, υπέκυψαν στα τραύματά τους ο Αχμέτ Ερτζάν Τζαν, καθώς και οι τραυματίες Γιουσούφ Οκτάι και Αμπντουλάχ Κοτζά, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τέσσερις.

Μετά την επίθεση, ο 17χρονος διέφυγε από το σημείο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ύποπτος φέρεται να τραυμάτισε ακόμη 8 άτομα κατά τη διαφυγή του. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, όπου συνεχίζεται η νοσηλεία τους, ενώ συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν έξω από τα νοσοκομεία.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη σύλληψη του δράστη και τη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης καθώς τα κίνητρα του υπόπτου παραμένουν άγνωστα.

Με πληροφορόιες του CNN Turk/Hurriyet /BBC