Από την Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Στην εκδήλωση του Unmute Now ο Αλέξης Τσίπρας.

Στεγαστικό, εργασιακή επισφάλεια, κοινωνική ανασφάλεια, brain drain, παιδεία, περιβάλλον. Αυτά είναι τα θέματα της εκδήλωσης Unmute Now Athens στην οποία βρίσκεται και ο Αλέξης Τσίπρας.

Το event γίνεται με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, ενώ οι περισσότεροι συμμετέχοντας είναι φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν ή έχουν σπουδάσει σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Φοιτητές και σπουδαστές που εργάζονται για μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες επιβίωσης. Νέοι που έχουν κάνει ήδη τα πρώτα τους βήματα προς την επαγγελματική αποκατάσταση και άλλοι που προσπαθούν να ανοίξουν τον δικό τους επαγγελματικό δρόμο. Όλοι όμως έχουν έρθει αντιμέτωποι με τα μεγάλα προβλήματα στην Ελλάδα του 2026.

«Unmute now σημαίνει συζητώ και διεκδικώ»

«Στεγαστικό, εργασιακή επισφάλεια, κοινωνική ανασφάλεια, brain drain, παιδεία, περιβάλλον. Δεν θέλουμε να αφήσουμε το αύριο στην τύχη του, θέλουμε να το φέρνουμε στα μέτρα της δικής μας γενιάς. Για αυτό θέλουμε να καθίσουμε όλοι μαζί να συζητήσουμε να προβληματιστούμε και να διαμορφώσουμε μαζί το κοινό μας μέλλον» μας εξηγεί ο Δημήτρης Μοτζάκης φοιτητής της ΑΣΟΕΕ, που είναι στον πυρήνα της αρχικής παρέας που διοργανώνει το event Unmute Now στην Αθήνα.

«Unmute σημαίνει σπάμε την σιωπή μας. Unmute now σημαίνει συζητώ αλλά και διεκδικώ. Μας αρέσει να μαζευόμαστε με ανθρώπους που σκέφτονται, που νοιάζονται, που θέλουν να μιλήσουν για αυτά που μας αφορούν όλους. Γιατί οι καλύτερες συζητήσεις γίνονται όταν οι φωνές είναι αληθινές και η διάθεση ειλικρινής και ουσιαστική. Η νέα γενιά σπάει τη σιωπή» τονίζει ο δικηγόρος Γιώργος Μπαλατσούκας που είναι κι αυτός στον πρώτο οργανωτικό πυρήνα του event.

Το πρώτο Unmute Now διοργανώθηκε στις 27 Απριλίου στην Θεσσαλονίκη και η θετική ανταπόκριση που συνάντησε γέννησε την ιδέα να πραγματοποιηθεί και στην Αθήνα.

«Μια ολόκληρη γενιά που παλεύει καθημερινά για το αυτονόητο»

«Πίσω από τους ψυχρούς δείκτες της ακρίβειας και τα απρόσιτα ενοίκια της στεγαστικής κρίσης, κρύβεται μια ολόκληρη γενιά που παλεύει καθημερινά για το αυτονόητο. Για πάρα πολύ καιρό, οι νέοι κατηγορήθηκαν για «απάθεια» και «εφησυχασμό». Η αλήθεια όμως είναι τελείως διαφορετική, δεν ήμασταν ποτέ απαθείς, απλώς ήμασταν στο mute. Το unmute now είναι η δική μας απάντηση» υπογραμμίζει ο Ελτον Λαδιμάι που εργάζεται ως οικονομολόγος.

Ο Δημήτρης Μελισσόπουλος που παράλληλα με τις σπουδές του τα τελευταία 3 χρόνια διδάσκει στο κοινωνικό φροντιστήριο του Ταύρου και στο αλληλέγγυο φροντιστήριο Μεσοποταμίας Μοσχάτου θα μιλήσει στο Unmute γιατί όπως μας εξηγεί «μέρα με τη μέρα η κοινωνία βρίσκει όλο και περισσότερα αδιέξοδα και καμία λύση. Τα κύρια προβλήματα της ίδιας και των νέων άπτονται του βασικού ζητήματος της παιδείας. Είναι καιρός να γνωστοποιήσουμε ακριβώς με ρεαλισμό τα προβλήματα που μας ταλανίζουν και να προτείνουμε κάποιες προτάσεις».

«Καμία αλλαγή δεν θα επιτευχθεί για εμάς, χωρίς εμάς»

«Συμμετέχω στο Unmute now γιατί θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα η νέα γενιά να βγει μπροστά, να μιλήσει για τα προβλήματα της, τις ανάγκες της και να διεκδικήσει το αυτονόητο. Σε ένα κόσμο που αλλάζει δραματικά δεν μπορεί παρά να οργανώσουμε τη δράση μας και να μην μείνουμε στο περιθώριο. Καμία αλλαγή δεν θα επιτευχθεί για εμάς, χωρίς εμάς» δηλώνει ο Φώτης Ζωγλοπίτης, τοπογράφος από την Λαμία.

«Μας αφορά όλους»

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν 15 νέοι και νέες από διαφορετικούς χώρους. Από διαφορετικές οπτικές γωνίες, με καταγωγή από πολλές γωνιές της χώρας , από διαφορετικές καταβολές ο καθένας αλλά με μια κοινή πρόθεση: Να μοιραστούν αυτό που βιώνουν καθημερινά και να ανοίξουν την συζήτηση για το αύριο που τους αφορά, που μας αφορά όλους.

Πέρα από τους δεκάδες νέους που θα δώσουν το παρών στην εκδήλωση υπάρχουν και άλλοι νέοι που στηρίζουν την προσπάθεια και συμπαραστέκονται στην προσπάθεια του Unmute.

O Κώστας Κοτσακάς που σπουδάζει με Erasmus στην Λισαβώνα υπογραμμίζει ότι στηρίζει το Unmute now «για να αλλάξει ο φόβος πλευρά. Για να δώσουμε όλοι μαζί φωνή στη νέα γενιά. Σας προσκαλούμε όλες και όλους να συνδιαμορφωσουμε το όραμα για τις ζωές μας. Unmoute now για τους νέους ,τους εργαζόμενους, τη κοινωνία που ασφυκτιά, γιατι δεν έχουν ταβάνι τα όνειρα μας».

Στο πλευρό του Unmute now είναι και η Αννα Μαρία Μαυρωνά που δεν θα είναι στην Αθήνα γιατί όπως εξηγεί «θα βρίσκομαι στην δουλειά. Όχι επειδή το επέλεξα αλλά επειδή όπως χιλιάδες νέοι άνθρωποι , προσπαθώ να συνδυάσω σπουδές και εργασία για να μπορώ απλώς να τα βγάλω πέρα. Ζούμε σε μια πραγματικότητα όπου οι νέοι καλούνται να σπουδάσουν για ένα καλύτερο μέλλον ενω ταυτόχρονα δουλεύουν ατελείωτες ώρες με χαμηλούς μισθούς, εξαντλητικά ωράρια και ελάχιστο προσωπικό χρόνο. Πολλοί από εμάς πηγαίνουμε από την σχολή κατευθείαν στην δουλειά και μετά σπίτι για διάβασμα , χωρίς ξεκούραση, χωρίς ουσιαστική στήριξη , χωρίς την πολυτέλεια να συμμετέχουμε ισότιμα σε δράσεις , συνέδρια ή ευκαιρίες που θα έπρεπε να είναι προσβάσιμες σε όλους. Και κάπου εκεί γεννιέται μια μεγάλη κοινωνική αδικία: η φωνή των νέων συχνά δεν ακούγεται όχι γιατί δεν έχουμε άποψη, αλλά γιατί παλεύουμε καθημερινά για την επιβίωση».

Generation_unmute: Κάτι νέο ξεκινά

Στο πρώην 6dogs (νυν Κlakaz) στην οδό Αβραμιώτου 6-8 ξεκινά κάτι νέο από τους νέους για τους νέους. Θα είναι εκεί οι GenZ και οι Millenials. Όμως όπως εξηγεί ο Δημήτρης Μοτζάκης «ανεξαρτήτως σε ποι αγενιά μας κατατάσσουν εμείς θέλουμε να είμαστε η generation_unmute. Μια γενιά που δεν θέλουμε να μείνουμε βουβοί».