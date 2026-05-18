Τα μηνύματα των ακτιβιστών που έχουν απαχθεί από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Τουλάχιστον 19 Έλληνες εκτιμάται ότι είναι ανάμεσα στους ακτιβιστές που απήχθησαν από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες αναχαίτισαν τον στολίσκο Global Sumud Flotilla που κατευθυνόταν προς τη Γάζα.

Τις τελευταίες ώρες, με μηνύματά τους, οι ακτιβιστές ενημερώνουν για ρεσάλτο των IDF στα σκάφη του στολίσκου, ανοιχτά των κυπριακών ακτών, σε διεθνή χωρικά ύδατα. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι μέχρι στιγμής έχουν αναχαιτιστεί 28 σκάφη, ενώ άλλα 26 συνεχίζουν να πλέουν προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις του «March to Gaza Greece», εκτιμάται ότι 19 Έλληνες είναι ανάμεσα στους απαχθέντες. Από αυτούς, οι επτά επέβαιναν στα σκάφη «Intifada» και «Birzeit» με τα οποία χάθηκε η επαφή και εκτιμάται πως ίσως τα πληρώματά τους απήχθησαν από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Οι άλλοι 12 Έλληνες ήταν σε σκάφη τα οποία αναχαιτίστηκαν.

Διάβημα από το ΥΠΕΞ στις ισραηλινές αρχές

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι προέβη σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στον στολίσκο.

Επίσης, σημειώνεται πως το υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι «σε πλήρη ετοιμότητα» να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

«Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla”.

Το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή».

«Δεν δόθηκε καμία απάντηση» από το ΥΠΕΞ

Λίγο μετά τις 21:00, το «March to Gaza Greece» σε ανάρτηση ανέφερε ότι έπειτα από δύο ώρες αναμονής υπήρξε συνάντηση με κλιμάκιο του υπουργείου Εξωτερικών, αλλά δεν δόθηκε καμία απάντηση.

«Η ελληνική κυβέρνηση συνομιλεί με το κράτος του Ισραήλ, αλλά αρνείται να μας δώσει πληροφορίες για τούς απαχθέντες συντρόφους μας. Απαιτούμε απαντήσεις», τονιζόταν στην ίδια ανάρτηση.

Η ανακοίνωση του Δημήτρη Μάντζου

«Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, η Μεσόγειος γίνεται θέατρο παράνομων ενεργειών από ισραηλινά σκάφη εις βάρος ανθρωπιστικής αποστολής, εντός περιοχών αρμοδιότητας έρευνας και διάσωσης κρατών-μελών της ΕΕ.

Σε μια εποχή γενικευμένης γεωπολιτικής ανασφάλειας, κανένα κράτος δεν μπορεί να ενεργεί ανεμπόδιστα παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τις ισχύουσες αρχές της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της αβλαβούς διέλευσης. Η ωμή ισχύς δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποκαταστήσει την ισχύ του δικαίου.

Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να εντείνει κάθε αναγκαία διεθνή πρωτοβουλία για να εγγυηθεί την ασφάλεια και ακεραιότητα των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς την αποκλεισμένη Γάζα».

Οι Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Με βάση την ενημέρωση από το «March to Gaza Greece», έχει χαθεί η επαφή με τα σκάφη «Birzeit (La Cirena)» και «Intifada (Last Dream)», τα οποία «μάλλον έχουν δεχθεί επίθεση» από το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό.

Σε αυτά τα δύο σκάφη επέβαιναν επτά Έλληνες: οι Ιάσονας Γουσέτης, Ελένη Τσιάντα και Αντώνιος Βραδής (με βρετανική υπηκοότητα) ήταν στο Birzeit (La Cirena) και οι Χριστίνη Δέση Λούκα, Ιωάννης Δαπόλας, Παντελής Ραφαήλ Βλάχας και Φεβρωνία Βόκαλη στο «Intifada (Last Dream)».

«Τα μέλη του πληρώματος μας μπορεί να έχουν απαχθεί από το Ισραήλ και να μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος παρά τη θέληση τους. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να πιέσει και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων. Απαιτούμε να εντοπίσει το πλοίο με το οποίο έχουμε χάσει επαφή και να υπάρξει πίεση, ώστε η υπόλοιπη αποστολή να συνεχίσει την πορεία της. Η αποστολή μας είναι νόμιμη. Η Γάζα μας χρειάζεται», ανέφεραν οι αναρτήσεις του «March to Gaza Greece».

Επίσης, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα μηνύματα των Ελλήνων ακτιβιστών που είχαν βιντεοσκοπηθεί εκ των προτέρων.

Στο σκάφος «Bellela», το οποίο αναχαιτίστηκε από τις IDF επέβαιναν οχτώ Έλληνες, οι Γιάννης Ατματζίδης, Οδυσσέας Ηλιόπουλος, Δημήτρης Μπιτουλάς - Κουρούσης, Άννα Λαγωνικού, Βαγγέλης Θεοδωράτος, Κωνσταντίνος Πλεύρης, Γιώργος Τσίρης, Βίκυ Κοτσώρη, που απήχθησαν από το Ισραήλ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και μεταφέρθηκαν σε άγνωστο μέρος, παρά τη θέλησή τους.

Επίσης, νωρίτερα αναχαιτίστηκε το σκάφος «Arna’s children». Στο πλήρωμά του, το οποίο απήχθη, ήταν ο Γαβριήλ Παπουτσάκης.

Στο «Kyriakos X», που επίσης αναχαιτίστηκε, επέβαιναν άλλοι τρεις Έλληνες, οι Κωνσταντίνος Καλαρέμας, Δημήτρης Κωτσόπουλος και Ιωάννης Πανταζόπουλος.

Live εικόνα από τα σκάφη του στολίσκου

Εικόνα από τα ελληνικά σκάφη

Η ανάρτηση του ισραηλινού ΥΠΕΞ

Μέχρι τώρα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ έχει κάνει μια ανάρτηση σχετικά με τις συλλήψεις των ακτιβιστών, αναρτώντας ένα βίντεο. «Ακτιβιστές από τον στολίσκο- πρόσκληση αγκαλιάζοντας μετά τη μεταφορά τους σε ισραηλινά πλοία. Μέχρι στιγμής, δεν έχει βρεθεί βοήθεια στα σκάφη τους», ανέφερε η ανάρτηση.

Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας ανάμεσα στους απαχθέντες

Ανάμεσα στους 8 Ιρλανδούς που συνελήφθησαν παρανόμως από τις ισραηλινές αρχές είναι και η Μάργκαρετ Κόνολι, αδελφή της προέδρου της χώρας.

«Η Μάργκαρετ Κόνολι είναι Ιρλανδή υπήκοος. Ταξίδευε προς τη Γάζα, για να μεταφέρει βοήθεια και να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό, τον οποίο θεωρεί παράνομο. Ζητάμε την απελευθέρωση της Μάργκαρετ αμέσως», ανέφεραν οι διοργανωτές.

Η πρόεδρος της Ιρλανδίας, Κάθριν Κόνολι, είπε στους δημοσιογράφους ότι «ανησυχεί πολύ» για την αδελφή της και τα άλλα μέλη του στολίσκου.

Ιταλία: Το Ισραήλ να σεβαστεί τους κανόνες και το διεθνές δίκαιο

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ζήτησε από το Ισραήλ να αφεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν οι Ιταλοί που συμμετείχαν στον στολίσκο και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους.

«Παρακολουθούμε αυτήν την υπόθεση από την περασμένη νύχτα, με τη δραστηριοποίηση των πρεσβειών μας στο Τελ Αβίβ και στην Κύπρο. Εξ όσων γνωρίζουμε, οι Ιταλοί υπό προσωρινή κράτηση φέρονται να είναι εννέα. Ζητάμε να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι», δήλωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας. «Στείλαμε στο Ισραήλ ένα σαφές μήνυμα: πρέπει να φροντίσουν να σεβαστούν τους κανόνες και το διεθνές δίκαιο», υπογράμμισε.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ΥΠΕΞ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε έξω από το υπουργείο Εξωτερικών, μετά την αναχαίτιση των σκαφών Global Sumud Flotilla.

Οι συγκεντρωμένοι απαίτησαν την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων και την ασφαλή επιστροφή τους και κατήγγειλα τις ενέργειες των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ως κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μήνυμα στήριξης από τη Νατάσα Μποφίλιου

Η Νατάσα Μποφίλιου εξέφρασε τη στήριξή της στον Global Sumud Flotilla, καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει «να πράττει λες και του ανήκει ολόκληρη η Μεσόγειος», ενώ τόνισε «Η αλληλεγγύη μας θα νικήσει».

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ