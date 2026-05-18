Ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ’, θα επισκεφθεί το Μεξικό για να παρακολουθήσει έναν αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως δήλωσε τη Δευτέρα (18/05) η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, σε μια ένδειξη βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, μετά τις πρόσφατες εντάσεις σχετικά με τις καταχρήσεις της αποικιοκρατικής περιόδου.

Η πρόεδρος του Μεξικού δεν είχε προσκαλέσει τον βασιλιά Φελίπε, ο οποίος είναι αρχηγός του ισπανικού κράτους, στην ορκωμοσία της το 2024, διότι ο μονάρχης είχε αρνηθεί να ζητήσει συγνώμη για τις βαρβαρότητες που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της ισπανικής αποικιοκρατίας

Ωστόσο, αφού τον Μάρτιο ο Φελίπε ΣΤ' αναγνώρισε τις αποικιοκρατικές καταχρήσεις, δηλώνοντας ότι η Ισπανία δεν μπορεί να αισθάνεται υπερηφάνεια γι’ αυτές, η Σέινμπαουμ του απηύθυνε πρόσκληση για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Είναι μια εντελώς διαφορετική στιγμής. Με εξαίρεση λίγους που εξακολουθούν να υπερασπίζονται τον Ερνάν Κορτές, η συντριπτική πλειονότητα του ισπανικού λαού αναγνωρίζει ότι υπήρξε μια περίοδος καταχρήσεων», ανέφερε η πρόεδρος Σέινμπαουμ στους δημοσιογράφους.

Η συντηρητική περιφερειάρχης της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίας Αγιούσο, διέκοψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα μια δεκαήμερη επίσκεψη στο Μεξικό, αφού προκάλεσε εντάσεις αποτίοντας φόρο τιμής στον Κορτές κατά τη διάρκεια της παραμονής της, δηλώνοντας ότι η Ισπανία είχε φέρει πολιτισμό, ελπίδα και χαρά στην Αμερική.

Από τον 16ο έως τον 18ο αιώνα, η Ισπανία διοικούσε μία από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες στην παγκόσμια ιστορία, η οποία περιλάμβανε μεγάλο μέρος της Λατινικής Αμερικής, όπου εφαρμόστηκαν πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας, αρπαγής γης και βίας εις βάρος των αυτοχθόνων πληθυσμών.

Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Ουρουγουάη στο τρίτο παιχνίδι της για τον 8ο όμιλο στις 26 Ιουνίου στη Γουαδαλαχάρα, με το Πράσινο Ακρωτήρι και τη Σαουδική Αραβία να συμπληρώνουν τον όμιλο.

Αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι της Ισπανίας επί μεξικανικού εδάφους στο Μουντιάλ, το οποίο θα φιλοξενηθεί επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.