Ισχυρή άνοδος της μετοχής της Hybe, της μεγαλύτερης εταιρείας K-pop στη Νότια Κορέα.

Η ανακοίνωση ότι το παγκοσμίως δημοφιλές συγκρότημα BTS θα είναι το κεντρικό όνομα στο πρώτο ημίχρονο σόου στην ιστορία του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μαζί με τη Μαντόνα και τη Σακίρα, οδήγησε σε ισχυρή άνοδο τη μετοχή της Hybe, της μεγαλύτερης εταιρείας K-pop στη Νότια Κορέα.

Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο 7,2% την Πέμπτη, προσθέτοντας περισσότερα από 700 δισεκατομμύρια γουόν, δηλαδή περίπου 470 εκατομμύρια δολάρια, στη χρηματιστηριακή της αξία.

Η εμφάνιση των BTS στον τελικό της 19ης Ιουλίου ανακοινώθηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού της διοργάνωσης στο Instagram, προκαλώντας έντονο ενθουσιασμό τόσο στους θαυμαστές του συγκροτήματος όσο και στις αγορές. Το επταμελές συγκρότημα επέστρεψε δυναμικά στη μουσική σκηνή φέτος, μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας όλων των μελών στη Νότια Κορέα.

Η επανένωσή τους συνοδεύτηκε από μία δωρεάν συναυλία στη Σεούλ στις 21 Μαρτίου, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του Netflix και συγκέντρωσε 18,4 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, κατακτώντας την πρώτη θέση τηλεθέασης σε 24 χώρες.

Παράλληλα, οι BTS κυκλοφόρησαν το δέκατο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο «Αριράνγκ», το οποίο έγινε το έβδομο συνεχόμενο άλμπουμ του συγκροτήματος που έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του αμερικανικού chart Billboard 200. Σύμφωνα με αναφορές, το άλμπουμ πούλησε 4 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, ενώ βρέθηκε στην κορυφή των καταλόγων της Apple Music σε 115 χώρες και περιοχές.

Το συγκρότημα βρίσκεται ήδη σε παγκόσμια περιοδεία με τίτλο «Αριράνγκ», η οποία ξεκίνησε στις 9 Απριλίου και περιλαμβάνει 85 εμφανίσεις σε 23 χώρες.