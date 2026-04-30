Ο πρόεδρος της FIFA επέμεινε ότι το Ιράν θα παίξει κανονικά στο Μουντιάλ, στις ΗΠΑ.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δήλωσε πως «φυσικά» το Ιράν θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ 2026. Και ο Ντόναλντ Τραμπ- που έχει εκφράσει διαφορετική άποψη- είπε «αν το λέει ο Τζιάνι, είμαι ΟΚ».

Ο πρόεδρος της FIFA θέλησε να ξεκαθαρίσει το ζήτημα της συμμετοχής του Ιράν από νωρίς στο συνέδριο της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, που διεξάγεται στο Βανκούβερ.

«Να επιβεβαιώσω αμέσως για αυτούς που ίσως θέλουν να πουν ή να γράψουν κάτι άλλο: Σαφώς το Ιράν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο κύπελλο 2026. Και σαφώς το Ιράν θα παίξει στις ΗΠΑ», υπογράμμισε ο Ινφαντίνο.

«Ο λόγος για αυτό είναι πολύ απλός. Πρέπει να ενώνουμε. Είναι ευθύνη μου, ευθύνη μας. Το ποδόσφαιρο, η FIFA, εμείς, ενώνουμε τον κόσμο», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Τραμπ για Ιράν: Ας παίξουν

Λίγη ώρα αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους, στο Οβάλ γραφείο. Όταν του μεταφέρθηκε η δήλωση του Ινφαντίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος ΗΠΑ: «Ας παίξουν» και συμπλήρωσε: «Αν το είπε ο Τζιάνι, είμαι ΟΚ».

Η τοποθέτηση αυτή είναι πολύ διαφορετική από τη θέση που είχε εκφράσει στο παρελθόν ο Τραμπ για τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πει πως δεν θεωρεί «σωστό» να συμμετάσχει το Ιράν για τη «ζωή και την ασφάλεια» των μελών της αποστολής.

Το Ιράν είναι προγραμματισμένο να παίξει στις ΗΠΑ στη φάση των ομίλων και η Τεχεράνη έχει ζητήσει να μεταφερθούν τα ματς, κάτι που απέρριψε η FIFA. Αν το Ιράν και οι ΗΠΑ πάρουν τη δεύτερη θέση στους ομίλους τους, θα «κοντραριστούν» στη φάση των «32».

Στο μεταξύ, το Ιράν είναι το μόνο μέλος της παγκόσμιας ομοσπονδίας δεν εκπροσωπείται στο συνέδριο στο Βανκούβερ. Η αντιπροσωπεία έφτασε στο Τορόντο την Τρίτη, όμως δεν επιτράπηκε η είσοδος στον Καναδά στον πρόεδρο της ιρανικής ομοσπονδίας, Μεχντί Ταζ. Τα άλλα δύο μέλη της αντιπροσωπείας αρνήθηκαν να πάνε στο συνέδριο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ινφαντίνο: Είχαμε 500 εκατ. αιτήματα για εισιτήρια

Στην ομιλία του, ο Τζιάνι Ινφαντίνο αναφέρθηκε στις πωλήσεις εισιτηρίων για το Μουντιάλ 2026, εν μέσω έντονων διαμαρτυριών για τις υψηλές τιμές. Ο πρόεδρος της FIFA είπε ότι δέχθηκαν 500 εκατ. αιτήματα και ότι το 90% των εισιτηρίων έχουν πωληθεί.

«Είχαμε 500 εκατομμύρια αιτήματα για εισιτήρια. Στα δύο τελευταία Μουντιάλ είχαμε 50 εκατ. αιτήματα συνολικά. Έχουμε πουλήσει όλα τα εισιτήρια που βγάλαμε, που είναι το 90% της διαθεσιμότητας. Ναι, υπάρχουν ακριβά εισιτήρια, αλλά κάποια είναι λιγότερο ακριβά. Και όλα τα χρήματα επιστρέφουν στο παιχνίδι», δήλωσε.