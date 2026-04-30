Πρωτομαγιά αύριο και οι περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά.

Η 1η Μαΐου έχει καθιερωθεί επίσημα ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Εξαίρεση αποτελούν επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες, όπως αυτές που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας, του τουρισμού, των μεταφορών, καθώς και οι μονάδες συνεχούς λειτουργίας.

Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά την Πρωτομαγιά 2026

Τα σούπερ μάρκετ αναμένεται να παραμείνουν κλειστά, γι’ αυτό οι καταναλωτές καλό είναι να έχουν προμηθευτεί τα απαραίτητα έως την Πέμπτη 30 Απριλίου. Συγκεκριμένα, δεν θα λειτουργήσουν οι μεγάλες αλυσίδες, όπως Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, MyMarket, Μασούτης, Γαλαξίας και Lidl.

Αντίθετα, ορισμένα καταστήματα τύπου franchise, όπως τα AB Shop & Go και MyMarket Local, καθώς και μικρά συνοικιακά μίνι μάρκετ που παραδοσιακά λειτουργούν Κυριακές και αργίες, ενδέχεται να είναι ανοιχτά.

Πρωτομαγιά: Αμοιβές εργαζομένων

Για όσους εργαζόμενους απασχοληθούν ή όχι την ημέρα αυτή, ισχύουν τα εξής:

Α) Οι εργαζόμενοι με ημερομίσθιο που δεν θα εργαστούν, δικαιούνται το κανονικό τους ημερομίσθιο χωρίς προσαύξηση. Όσοι εργαστούν, θα λάβουν το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75%, υπολογισμένο στο νόμιμο ωρομίσθιο για τις ώρες εργασίας τους.

Β) Για τους εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό:

Αν η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά σε Κυριακές και αργίες, λαμβάνουν μόνο την προσαύξηση 75% για τις ώρες που εργάστηκαν.

Αν η επιχείρηση παραμένει συνήθως κλειστή αλλά λειτουργήσει εκτάκτως, οι εργαζόμενοι δικαιούνται επιπλέον της προσαύξησης και την αντίστοιχη αμοιβή σε ωρομίσθια για τις ώρες απασχόλησης.

Τι ισχύει για τις τράπεζες

Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η 1η Μαΐου αποτελεί τραπεζική αργία. Τα τραπεζικά καταστήματα θα είναι κλειστά, ενώ οι ηλεκτρονικές συναλλαγές θα πραγματοποιούνται κανονικά. Οι συναλλαγές στα γκισέ δεν θα εξυπηρετούνται.

