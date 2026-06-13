Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα κλοπών που δρούσε στη Γλυφάδα κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές, προχωρώντας στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να αποτελούσαν μέλη οργανωμένης εγκληματικής ομάδας με στόχο την αφαίρεση κλιματιστικών μονάδων από σχολεία και καταστήματα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στα νότια προάστια της Αττικής, έπειτα από πολύμηνη έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης, επιλέγοντας κυρίως σχολικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικούς χώρους, από όπου αφαιρούσαν εξωτερικές μονάδες κλιματισμού και άλλο εξοπλισμό.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συνδέσουν την ομάδα με σειρά υποθέσεων που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα που σχετίζονται με τη δράση της συμμορίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει κατηγορίες για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, καθώς και για διακεκριμένες κλοπές. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής των συλληφθέντων και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις που παραμένουν ανεξιχνίαστες.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., μεσημβρινές ώρες της 8-6-2026, 3 άτομα ηλικίας 41, 38 και 37 ετών, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα.

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Μεσημβρινές ώρες της 8-6-2026 οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να κινούνται με τα -3- επιχειρησιακά οχήματα της εγκληματικής ομάδας στην περιοχή της Βούλας και σε έλεγχο εντός των οχημάτων τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

4 εξωτερικές μονάδες κλιματισμού,

εξαρτήματα κλιματιστικών και

πλήθος εργαλείων

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών εξωτερικών μονάδων κλιματισμού από καταστήματα και σχολικά συγκροτήματα σε Γλυφάδα και Ηλιούπολη.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους οι κατηγορούμενοι προσέγγιζαν με τα 3 επιχειρησιακά τους οχήματα τα καταστήματα και τα σχολικά συγκροτήματα όπου αφαιρούσαν τις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 5 υποθέσεις διακεκριμένων κλοπών.

Σημειώνεται ότι το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από τη δράση τους, υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.