Το Dnews.gr παραθέτει ένα οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες και το τεκμαρτό εισόδημα.

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα myBusinessSupport από την ΑΑΔΕ, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες φορολογουμένους να αμφισβητήσουν το φορολογικό βάρος που προκύπτει από το σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για το πως ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να προχωρήσουν στην αμφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος:

1. Ποιοι μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα;

Το δικαίωμα αφορά ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους που θεωρούν ότι το εισόδημα που τους αποδίδει το σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική οικονομική τους κατάσταση.

2. Μέχρι πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η προθεσμία λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 για φυσικά πρόσωπα, ενώ για τα μέλη νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία εκπνέει στις 29 Σεπτεμβρίου 2026.

3. Μέσω ποιας διαδικασίας γίνεται η αμφισβήτηση;

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, όπου υποβάλλεται η σχετική αίτηση.

4. Ποιες είναι οι βασικές επιλογές που έχει ο φορολογούμενος;

Υπάρχουν δύο δρόμοι: ο πρώτος αφορά αντικειμενικούς λόγους (όπως ασθένεια ή στρατιωτική θητεία), ενώ ο δεύτερος αφορά περιπτώσεις όπου το πραγματικό εισόδημα είναι χαμηλότερο από το τεκμαρτό και απαιτεί φορολογικό έλεγχο.

5. Τι περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρωθεί;

Το ερωτηματολόγιο καταγράφει αναλυτικά την οικονομική εικόνα του φορολογουμένου, όπως ακίνητα, οχήματα, καταθέσεις, επενδύσεις, κρυπτονομίσματα, αλλά και δαπάνες διαβίωσης, λειτουργώντας ως μια πλήρης «ακτινογραφία» της περιουσιακής του κατάστασης.

6. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την αίτηση;

Απαραίτητη είναι η εμπρόθεσμη υποβολή της φορολογικής δήλωσης και η συμπλήρωση των κωδικών 443-444 στο έντυπο Ε1.

7. Τι συμβαίνει με τον φόρο όσο εξετάζεται η αίτηση;

Το εκκαθαριστικό εκδίδεται κανονικά και ο φόρος καθίσταται απαιτητός εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ακόμη και αν έχει υποβληθεί αίτηση αμφισβήτησης.

8. Τι γίνεται μετά τον φορολογικό έλεγχο;

Ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός 12 μηνών και οδηγεί σε νέα πράξη προσδιορισμού φόρου: μπορεί να προκύψει επιπλέον φόρος ή, εφόσον αποδειχθεί χαμηλότερο εισόδημα, να διαγραφεί ή να επιστραφεί μέρος του ήδη βεβαιωμένου ποσού.