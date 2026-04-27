Tο οικονομικό επιτελείο εξετάζει στοχευμένες παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνουν περισσότερες εκπτώσεις, διεύρυνση απαλλαγών και αναθεώρηση συντελεστών προσαύξησης.

Οι αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού της κυβέρνησης, καθώς η έως τώρα εφαρμογή του μέτρου έχει αναδείξει τόσο τα οφέλη όσο και τις αδυναμίες του.

Αν και το σύστημα συνέβαλε στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της υποδήλωσης εισοδημάτων, ταυτόχρονα δημιούργησε περιπτώσεις υπερφορολόγησης για επαγγελματίες με χαμηλή πραγματική δραστηριότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει στοχευμένες παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνουν περισσότερες εκπτώσεις, διεύρυνση απαλλαγών και αναθεώρηση συντελεστών προσαύξησης, με στόχο ένα πιο δίκαιο και ισορροπημένο σύστημα.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα οδηγό που μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις φωτίζει το σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης:

Ποιες αλλαγές εξετάζονται στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης;

Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται στοχευμένες παρεμβάσεις με βασικό στόχο τη διόρθωση αδικιών που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του συστήματος. Οι αλλαγές δεν αφορούν την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, αλλά την προσαρμογή του ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στην πραγματική φοροδοτική ικανότητα των ελεύθερων επαγγελματιών.

Γιατί κρίνονται απαραίτητες οι παρεμβάσεις;

Παρά το γεγονός ότι το σύστημα συνέβαλε στον περιορισμό της υποδήλωσης εισοδημάτων, έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις όπου επαγγελματίες με χαμηλό κύκλο εργασιών φορολογούνται για υψηλότερα εισοδήματα από αυτά που πραγματικά αποκτούν. Αυτό δημιουργεί στρεβλώσεις και αίσθημα αδικίας, οδηγώντας στην ανάγκη διορθωτικών κινήσεων.

Πώς επηρεάζει ο κατώτατος μισθός το τεκμαρτό εισόδημα;

Ο κατώτατος μισθός αποτελεί τη βάση υπολογισμού του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Η αύξησή του οδηγεί αυτόματα σε υψηλότερα τεκμαρτά ποσά, γεγονός που σημαίνει ότι πολλοί επαγγελματίες θα δουν αυξημένο φορολογητέο εισόδημα, ακόμη και αν τα πραγματικά τους έσοδα δεν έχουν μεταβληθεί.

Ποιες αλλαγές εξετάζονται στις εκπτώσεις του τεκμαρτού εισοδήματος;

Στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση των ποσοστών έκπτωσης που ισχύουν σήμερα για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, καθώς και η διεύρυνση των δικαιούχων. Εξετάζεται δηλαδή να επωφεληθούν περισσότερες ομάδες με χαμηλή φοροδοτική ικανότητα και να μειωθεί το φορολογητέο εισόδημα για όσους ήδη λαμβάνουν εκπτώσεις.

Ποιοι μπορεί να ενταχθούν σε νέες απαλλαγές;

Η κυβέρνηση εξετάζει την επέκταση των απαλλαγών σε ευάλωτες ομάδες επαγγελματιών ή σε κλάδους με αντικειμενικά χαμηλά έσοδα. Ήδη απαλλάσσονται νέοι επαγγελματίες, μητέρες, αγρότες και εργαζόμενοι με περιορισμένο αριθμό εργοδοτών, ενώ στόχος είναι να καλυφθούν περισσότερες περιπτώσεις με αντίστοιχα χαρακτηριστικά.

Τι αλλάζει στους συντελεστές προσαύξησης;

Οι συντελεστές που αυξάνουν το τεκμαρτό εισόδημα με βάση τα χρόνια δραστηριότητας ή άλλα οικονομικά στοιχεία επανεξετάζονται. Υπάρχει πρόθεση να μειωθούν ή να καταργηθούν σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς θεωρείται ότι επιβαρύνουν δυσανάλογα επαγγελματίες που δεν έχουν αντίστοιχη αύξηση εισοδήματος.

Γιατί δεν καταργείται το τεκμαρτό σύστημα;

Η πλήρης κατάργησή του προϋποθέτει την καθολική καταγραφή όλων των συναλλαγών. Όσο εξακολουθούν να υπάρχουν πληρωμές χωρίς παραστατικά, κυρίως με μετρητά, το κράτος δεν έχει πλήρη εικόνα των πραγματικών εισοδημάτων. Έτσι, το τεκμαρτό σύστημα παραμένει εργαλείο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.