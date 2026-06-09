Η επιχείρηση κάλυψε περίπου 650 μέτρα σιδηροδρομικής γραμμής και μέσα σε μία μόνο ημέρα απομακρύνθηκαν 11.318 κιλά απορριμμάτων, συνολικού όγκου 141 κυβικών μέτρων.

Μια σημαντική περιβαλλοντική και επιχειρησιακή παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στη Θήβα, όπου ολοκληρώθηκε εκτεταμένη επιχείρηση καθαρισμού σε περιοχή που γειτνιάζει με τις σιδηροδρομικές γραμμές, κοντά στους οικισμούς των Ρομά. Η δράση υλοποιήθηκε έπειτα από συνεργασία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του δήμου Θηβαίων και του κοινωφελούς ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, με τη συνδρομή του Cyclone Project.

Το συγκεκριμένο σημείο αποτελούσε επί χρόνια μία από τις πλέον προβληματικές περιοχές κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς η συσσώρευση απορριμμάτων, μπαζών και εύφλεκτων υλικών δημιουργούσε σοβαρούς κινδύνους, τόσο για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, όσο και για την ασφαλή κυκλοφορία των τρένων. Συχνά οι μηχανοδηγοί αναγκάζονταν να μειώνουν την ταχύτητα των συρμών ή ακόμη και να ακινητοποιούν τα τρένα λόγω των επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούσαν κατά μήκος της γραμμής.

Η επιχείρηση κάλυψε περίπου 650 μέτρα σιδηροδρομικής γραμμής και μέσα σε μία μόνο ημέρα απομακρύνθηκαν 11.318 κιλά απορριμμάτων, συνολικού όγκου 141 κυβικών μέτρων. Συνολικά καταγράφηκαν 16.645 τεμάχια απορριμμάτων, με τα πλαστικά να αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό (19,2%), ακολουθούμενα από είδη ρουχισμού και υφάσματα (13,2%), γυάλινα αντικείμενα (12,5%), μεταλλικά αντικείμενα (10,8%) και αλουμινένια κουτάκια αναψυκτικών και μπύρας (8,5%).

Ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, χαρακτήρισε τη δράση «παρέμβαση αποκατάστασης της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του σιδηροδρομικού δικτύου», τονίζοντας ότι η ασφάλεια των μεταφορών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Από την πλευρά της, η εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος, Πέγκυ Ξηροταγάρου, υπογράμμισε τη σημασία της αποκατάστασης μιας ιδιαίτερα επιβαρυμένης περιοχής, ενώ ο δήμαρχος Θηβαίων, Γεώργιος Αναστασίου, επισήμανε ότι η παρέμβαση αποτελεί την αρχή μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αναβάθμιση της περιοχής.