Ένταση υπήρχε από την έναρξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου την Τρίτη στην Ηλιόυπολη.

Χαμός επικράτησε στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Ηλιούπολης κατά τη συζήτηση για την ανάπλαση του πάρκου Χαλικάκι.

Κατά την τοποθέτηση του δημάρχου, Στάθη Ψυρρόπουλου, ο αντιδήμαρχος Γιάννης Ταβουλάρης βγήκε ξαφνικά εκτός ελέγχου και επιτέθηκε σε δημότισσα που παραβρισκόταν στον χώρο.

Ο ίδιος αργότερα δήλωσε πως είχε προηγηθεί λεκτική επίθεση εναντίον του, κάτι που προκάλεσε κατά τον ίδιο την έντονη λογομαχία.Σύμφωνα με τον HlioupoliTimes, που παράθεσε και σχετικά βίντεο, πριν πέσει «μαύρο» στην live μετάδοση της συνεδρίασης, «τα πνεύματα οξύνθηκαν γρήγορα, με το κλίμα στην αίθουσα να γίνεται εκρηκτικό.

{https://www.facebook.com/watch/?v=2159084211331793}

Ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Αντζινάς προσπαθώντας να επέμβει στην ένταση που δημιουργήθηκε με τον αντιδήμαρχο δέχτηκε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, επίθεση από σύμβουλο του Δημάρχου με αποτέλεσμα να χάσει την ψυχραιμία του και κάπως έτσι η κατάσταση ξέφυγε εκτός ελέγχου.

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Ήδη από την αρχή όπως φαίνεται και στο βίντεο, η συνεδρίαση για το Χαλίκι ξεκίνησε με ένταση.

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Σε άλλο βίντεο από το ilioupolinews.gr φαίνεται καθαρά η στιγμή που οι παραβρισκόμενοι πιάνονται στα χέρια μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων.

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