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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μετά από τροχαίο με φορτηγό

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στην Ηλιούπολη, ύστερα από τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή φορτηγού οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό προσέκρουσε σε κολώνα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

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Για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος και την αποκατάσταση των ζημιών, η Τροχαία προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακόπτοντας την κυκλοφορία στην οδό Πίνδου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αναξαγόρα και Σωκράτους.

Η διακοπή της κυκλοφορίας έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στους γύρω δρόμους, με τους οδηγούς να καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Στο σημείο παραμένουν αστυνομικές δυνάμεις για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, ενώ συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση του φορτηγού και την αποκατάσταση της κολόνας που υπέστη ζημιές από τη σύγκρουση.