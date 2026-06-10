Το έγγραφο δόθηκε ως απάντηση στην πρόταση της Εισαγγελέως για την αποβολή του δημοσίου από την δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας.

Χρειάστηκαν εννέα συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, το οποίο εκδικάζει την υπόθεση των Τεμπών, για να προσκομίσει τελικώς το ελληνικό δημόσιο ένα έγγραφο, το οποίο τελικά υπάρχει ήδη στην δικογραφία. Το έγγραφο αφορά στον ιδιοκτήτη του τροχαίου υλικού του τραγικού δυστυχήματος. Στη διάρκεια της προηγούμενης συνεδρίασης, η επικεφαλής του γραφείου Λάρισας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είχε ζητήσει χρόνο, προκειμένου να προσκομίσει έγγραφα στην έδρα του δικαστηρίου για την κατοχή του τροχαίου υλικού, δηλαδή της επιβατικής και της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Την έγγραφη πληροφορία έδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στο πλαίσιο της σημερινής, ένατης συνεδρίασης, χωρίς όμως να κάνει γνωστό κάτι που δεν ήταν ήδη από την ανάκριση.

Σύμφωνα με το έγγραφο το τροχαίο υλικό ανήκει κατά κυριότητα στο ελληνικό δημόσιο. Το έγγραφο δόθηκε ως απάντηση στην πρόταση της Εισαγγελέως για την αποβολή του δημοσίου από την δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας. Παράλληλα η λειτουργός του Νομικού Συμβουλίου προχώρησε σε μία αμφιλεγόμενη δήλωση, λέγοντας ότι η υποστήριξη της κατηγορίας δεν αναφέρεται αποκλειστικώς στους 4 πρώτους κατηγορούμενους (;) και ολοκλήρωσε με την… παραίνεση, «όποιος αρνητικός χαρακτηρισμός για το δημόσιο θα ήθελα να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία». Δεν διευκρίνισε βέβαια τους αποδέκτες της παραίνεσης, αν δηλαδή είναι οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων, οι ίδιοι οι συγγενείς των θυμάτων ή οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

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Ήρεμο κλίμα

Σε ήρεμους τόνους πάντως κύλησε η σημερινή συνεδρίαση. Ολοκλήρωσαν τις τοποθετήσεις τους οι δικηγόροι των συγγενών, εκφράζοντας αντιρρήσεις στο σκέλος της εισαγγελικής πρότασης, που αφορά στην παράβαση καθήκοντος και ξεκίνησαν τις τοποθετήσεις τους οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι εξέφρασαν αντιρρήσεις στην προτεινόμενη από την Εισαγγελέα νομιμοποίηση της παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας από τους δικηγορικούς συλλόγους.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Τρίτη, 16 Ιουνίου. Η συνεδρίαση της Τετάρτης, 10 Ιουνίου δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων.