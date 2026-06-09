Και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών μέσα στον μήνα- Οι πιθανότητες να περάσει το κόμμα στην ομάδα Πολάκη, Παππά και Δούρου

Σε αργό και βασανιστικό θάνατο οδηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ερμαφρόδιτη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής το περασμένο Σάββατο.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ξεκινήσουν οι αποχωρήσεις από την Κεντρική Επιτροπή πολλών μελών της, κυρίως μεσαίων στελεχών της Κουμουνδούρου, που στην πορεία θα εγγραφούν ως μέλη στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Αναμένεται επίσης σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης τις αμέσως επόμενες ημέρες να παραιτηθούν από τις θέσεις ευθύνης τους και στενοί συνεργάτες του Σωκράτη Φάμελλου, που όμως τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα θα παραμείνουν μέλη του κόμματος.

Εντός του μηνός αναμένονται και οι πρώτες ανεξαρτητοποιήσεις -ίσως και μια παραίτηση- μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Οι βουλευτές που θα ανεξαρτητοποιηθούν έως και το φθινόπωρο -και εφόσον δεν υπάρξουν κάλπες το φθινόπωρο- μπορεί και να ξεπεράσουν τους δέκα. Κάποιοι εξ αυτών αναμένεται και να παραιτηθούν από τη βουλευτική έδρα ώστε να συμπορευτούν με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Ερώτημα ωστόσο αποτελεί εάν οι παραιτήσεις μελών της Κεντρικής Επιτροπής θα είναι τόσες ώστε να μεταβάλλουν το συσχετισμό δυνάμεων στην Κεντρική Επιτροπή και ο ΣΥΡΙΖΑ να περάσει «στα χέρια» της ομάδας Πολάκη-Παππά-Δούρου. Όπως απέδειξαν οι ψηφοφορίες του Σαββάτου ο συσχετισμός ήταν 65%-35%. Αν οι αποχωρήσεις είναι πολλές θεωρείται πιθανόν η μειοψηφία να μετατραπεί σε πλειοψηφία.

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Ενδιαφέρον ωστόσο έχει το πώς θα κινηθεί στο εξής ο Σωκράτης Φάμελλος. Η μειοψηφία τον προκαλεί να ζητήσει συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα για το θέμα της συνεργασίας, ενώ στελέχη της πλειοψηφίας αποστασιοποιούνται καθώς δεν υπήρξε μια «καθαρή λύση» στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου.

Το σίγουρο είναι πως η απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα θα συνεχιστεί με γοργούς ρυθμούς, ενώ ακόμα και τυχόν ορθές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει δεν βρίσκουν ευήκοα ώτα καθώς όλοι πλέον γνωρίζουν πως σε λίγο καιρό μπορεί και να μην υπάρχει.