Η απόφαση αφορά εμπορεύματα που εισάγονται από τρίτες χώρες με τη μορφή επαναλαμβανόμενων αποστολών και τα οποία πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ομοιότητας.

Νέα απλουστευμένη διαδικασία για τη δειγματοληψία και τον προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας σε επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων θεσπίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στόχος της νέας διαδικασίας είναι η μείωση του διοικητικού κόστους τόσο για τις τελωνειακές και χημικές υπηρεσίες όσο και για τις επιχειρήσεις, καθώς και ο περιορισμός του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση του τελωνισμού, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο το εμπόριο.

Η απόφαση αφορά εμπορεύματα που εισάγονται από τρίτες χώρες με τη μορφή επαναλαμβανόμενων αποστολών και τα οποία πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ομοιότητας.

Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να προέρχονται από την ίδια χώρα και τον ίδιο προμηθευτή, να προορίζονται για τον ίδιο εισαγωγέα, να έχουν την ίδια εμπορική ονομασία και συσκευασία και να κατατάσσονται στον ίδιο δεκαψήφιο κωδικό TARIC.

Η απλούστευση προβλέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ότι για επαναλαμβανόμενες αποστολές εμπορευμάτων που έχουν ήδη ελεγχθεί δεν θα απαιτείται κάθε φορά νέα δειγματοληψία και αποστολή στις αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες για την έκδοση νέου Δελτίου Χημικής Ανάλυσης για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης. Παράλληλα, θεσπίζεται διαδικασία για την αποδοχή της δηλωθείσας συναλλακτικής αξίας στις επόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι της σχετικής έγκρισης.

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Αιτήσεις

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οικονομικοί φορείς που, μεταξύ άλλων, δεν διαθέτουν ιστορικό σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας, είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και ασκούν εισαγωγική δραστηριότητα στη χώρα για τουλάχιστον τρία χρόνια. Για την απλουστευμένη διαδικασία διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας προβλέπονται πρόσθετες προϋποθέσεις για όσους δεν διαθέτουν άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ), μεταξύ των οποίων συνολική αξία εισαγωγών στην Ελλάδα άνω των 500.000 ευρώ κατά τους προηγούμενους 12 μήνες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ «Τα αιτήματά μου» προς την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια και συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Κατά την πρώτη εισαγωγή μετά την υποβολή της αίτησης προβλέπεται υποχρεωτικός φυσικός έλεγχος των εμπορευμάτων, ενώ, ανάλογα με τη διαδικασία, πραγματοποιείται χημική ανάλυση και έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης.

Η διάρκεια της έγκρισης απλούστευσης ορίζεται σε τρία χρόνια για τους εισαγωγείς που διαθέτουν άδεια ΑΕΟ, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν τη συγκεκριμένη ιδιότητα, ενώ για τους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς η ισχύς της έγκρισης ανέρχεται σε ένα έτος. Μετά τη λήξη της προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον δεν έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε.

Από το νέο πλαίσιο εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, φόρο κατανάλωσης ή τέλος ταξινόμησης, καθώς και εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις, δασμούς αντιντάμπινγκ, αντισταθμιστικούς δασμούς, μέτρα διασφάλισης ή άλλα μέτρα εμπορικής πολιτικής.