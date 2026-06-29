Η ρύθμιση της ΑΑΔΕ αφορά περισσότερες από 500 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα ειδικά καθεστώτα τελειοποίησης.

Σε σημαντική απλούστευση των τελωνειακών ελέγχων για τα ειδικά καθεστώτα τελειοποίησης προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), περιορίζοντας τις απαιτήσεις δειγματοληψίας για όμοια εμπορεύματα που διακινούνται επανειλημμένα. Η νέα διαδικασία αναμένεται να μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις και να επιταχύνει τον τελωνισμό των εμπορευμάτων.

Με τη νέα εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Ε.2030/2026), εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο διενέργειας ελέγχων για επιχειρήσεις, κυρίως του μεταποιητικού κλάδου, οι οποίες πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες εισαγωγές και εξαγωγές όμοιων εμπορευμάτων με σταθερά χαρακτηριστικά, χωρίς να επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα των τελωνειακών ελέγχων.

Η ρύθμιση αφορά περισσότερες από 500 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα ειδικά καθεστώτα τελειοποίησης. Σε ετήσια βάση υποβάλλονται πάνω από 28.500 διασαφήσεις υπαγωγής και εκκαθάρισης καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, οι οποίες μέχρι σήμερα υπόκεινται σε ελέγχους δειγματοληψίας.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η νέα διαδικασία περιορίζει τους ελέγχους δειγματοληψίας για όμοια εμπορεύματα που διακινούνται σε επαναλαμβανόμενη βάση, επιταχύνει τις διαδικασίες τελωνισμού και μειώνει τις καθυστερήσεις. Παράλληλα, απλοποιούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στη διαδικασία, ενώ προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη διάρκεια ισχύος της, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις αξιόπιστες επιχειρήσεις, όπως οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (AEO).

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι συνεχίζει τον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών διαδικασιών μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων που διευκολύνουν τη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και συμβάλλουν στη στήριξη της εθνικής οικονομίας.

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Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521, είτε τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00 έως 20:00, είτε ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση.