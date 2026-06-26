Η απόφαση προβλέπει τη μεταφορά 470 κενών οργανικών θέσεων μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων.

Σε ανακατανομή εκατοντάδων οργανικών θέσεων προσωπικού προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με απόφαση του Διοικητή της που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση προβλέπει τη μεταφορά 470 κενών οργανικών θέσεων μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, καθώς και τον εκ νέου καθορισμό των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες της Αρχής, με στόχο την προσαρμογή της στελέχωσης στις σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες.

Ειδικότερα, μεταφέρονται 333 κενές θέσεις του κλάδου Εφοριακών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 49 θέσεις Επιμελητών - Κλητήρων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, 17 θέσεις Πληροφορικής ΔΕ και 71 θέσεις προσωπικού καθαριότητας. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται κυρίως σε νέες ανάγκες των κλάδων Διοικητικού-Οικονομικού, Γεωτεχνικών, Τελωνειακών, Μηχανικών και Πληροφορικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των τελωνειακών υπηρεσιών και των γεωτεχνικών ειδικοτήτων.

Παράλληλα, η απόφαση προβλέπει τη μετατροπή τεσσάρων οργανικών θέσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε θέσεις δημοσίου δικαίου, ενώ ανακαθορίζεται συνολικά η κατανομή των οργανικών θέσεων μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την απόφαση, η αναδιάρθρωση δεν συνεπάγεται άμεσα προσλήψεις, αλλά αποτελεί οργανωτική παρέμβαση που αποσκοπεί στη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών που έχουν προκύψει, ιδίως μετά τη μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ.