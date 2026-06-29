Το πολυτελές Seven Seas Voyager άνοιξε τη φετινή σεζόν της κρουαζιέρας, με οργανωμένες εκδρομές σε όλη τη Λέσβο.

Την πρώτη προσέγγιση κρουαζιερόπλοιου για τη φετινή τουριστική περίοδο υποδέχθηκε το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου το λιμάνι της Μυτιλήνης, με την άφιξη του πολυτελούς Seven Seas Voyager της εταιρείας Regent Seven Seas Cruises.

Το πλοίο κατέπλευσε στη Μυτιλήνη προερχόμενο από την Κωνσταντινούπολη και παρέμεινε στο λιμάνι από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, πριν συνεχίσει το ταξίδι του με προορισμό το Κουσάντασι της Τουρκίας.

Μιλώντας στην κάμερα του «Ν», ο ταξιδιωτικός πράκτορας Ηλίας Πίκουλος χαρακτήρισε την άφιξη σημαντική για τον τουρισμό του νησιού, σημειώνοντας ότι, παρά το γεγονός πως οι φετινές προσεγγίσεις παραμένουν περιορισμένες, κάθε επίσκεψη αποτελεί ευκαιρία για την προβολή της Λέσβου.

«Έχουμε την πρώτη άφιξη. Ίσως είναι λίγο αργοπορημένη, όμως το νησί παλεύει. Δέχεται πιέσεις από πολλές πλευρές, ωστόσο συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για να ανεβάσουμε τον τουρισμό της Λέσβου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Πλούσιο πρόγραμμα εκδρομών σε όλο το νησί

Όπως εξήγησε, για τους επιβάτες του Seven Seas Voyager έχει οργανωθεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα θεματικών εκδρομών, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Λέσβου.

Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν σημαντικά σημεία πολιτιστικού και γαστρονομικού ενδιαφέροντος, όπως το Μουσείο Βρανά, αποσταγματοποιεία ούζου με γευσιγνωσία, το Πλωμάρι, την Αγιάσο, το Καγιάνι και ιστορικά μοναστήρια του νησιού. Στο πρόγραμμα περιλαμβανόταν ακόμη εκδρομή στην Παναγιούδα με γευσιγνωσία και μουσική, στο πλαίσιο ενός «ούζο πάρτι» που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους επιβάτες της κρουαζιέρας. Μουσικήκαι ήχος

Για την εξυπηρέτηση των εκδρομών επιστρατεύθηκαν περίπου δέκα έως έντεκα τουριστικά λεωφορεία, ενώ συμμετείχαν επαγγελματίες ξεναγοί, οι οποίοι ανέλαβαν την παρουσίαση της ιστορίας, του πολιτισμού και της φυσιογνωμίας της Λέσβου στους επισκέπτες.

«Έχουμε ανοίξει πλέον το πελατολόγιο των εκδρομών μας. Το νησί προσφέρεται για πολλές διαφορετικές εμπειρίες, από τον πολιτισμό και τη γαστρονομία μέχρι τη θρησκευτική και φυσιολατρική περιήγηση», σημείωσε ο κ. Πίκουλος.

Πηγή: stonisi.gr