Όσα πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 για να λάβουν άμεσα κωδικό για την υποβολή του φετινού Μηχανογραφικού.

Εκπνέει αύριο, Τρίτη, 30 Ιουνίου η προθεσμία για τη απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) που απαιτείται για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου των υποψηφίων των φετινών Πανελληνίων. Ο κωδικός ασφαλείας είναι απαραίτητος για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της οποίας οι υποψήφιοι θα δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και για τις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Ποιοι πρέπει να αποκτήσουν κωδικό Μηχανογραφικού 2026: Τα βήματα

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες 2026.

Οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών που διεκδικούν θέση μέσω του 10%.

Τελειόφοιτοι που επιθυμούν να υποβάλουν μόνο Παράλληλο Μηχανογραφικό για ΣΑΕΚ.

Πού και πώς γίνεται η διαδικασία απόκτησης Κωδικού Μηχανογραφικού

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας όλοι οι υποψήφιοι (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο ( Π.Μ.Δ ) θα απευθύνονται στο Λύκειό τους μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Για έκτακτους λόγους, οι υποψήφιοι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και τις επόμενες μέρες του Ιουλίου που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια. Οι υποψήφιοι καλούνται να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, ώστε να μην χαθεί η κρίσιμη προθεσμία. Μετά την απόκτηση του κωδικού ασφαλείας, ξεκινά το επόμενο και πιο κρίσιμο προτελευταίο στάδιο της υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου. Σε αυτή τη φάση, οι υποψήφιοι καλούνται να λάβουν σοβαρές αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις βαθμολογίες τους, τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής, τα ειδικά μαθήματα, τις αντιστοιχίες των τμημάτων και τις επαγγελματικές προοπτικές κάθε επιλογής. Η σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού θεωρείται καθοριστική για την τελική τους εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς αποτυπώνει το σύνολο των επιλογών σπουδών και επαγγελματικής κατεύθυνσης. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει συμμετοχή στις Πανελλήνιες 2026 και παραπέμπονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στις επαναληπτικές Πανελλήνιες 2026 του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν μηχανογραφικό μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

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7 συμβουλές για σωστό Μηχανογραφικό

Η περίοδος του Μηχανογραφικού είναι ίσως η πιο καθοριστική φάση μετά τις Πανελλήνιες. Δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική διαδικασία συμπλήρωσης σχολών, αλλά για μια απόφαση που επηρεάζει άμεσα την ακαδημαϊκή πορεία, τις επαγγελματικές επιλογές και συνολικά το μέλλον κάθε υποψηφίου. Σε αυτό το στάδιο, η σωστή πληροφόρηση και η ψύχραιμη σκέψη είναι πιο σημαντικές από ποτέ.Παρακάτω παρουσιάζονται 7+1 βασικές συμβουλές που μπορούν να βοηθήσουν στη σωστή και στοχευμένη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Όχι στην τύχη – Συνειδητές επιλογές με βάση τα ενδιαφέροντα

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η πρώτη και πιο βασική αρχή είναι να αποφεύγονται οι τυχαίες επιλογές. Το Μηχανογραφικό δεν είναι παιχνίδι πιθανότητας ούτε μια απλή αντιγραφή σχολών «που περνάω». Οι επιλογές πρέπει να βασίζονται στα πραγματικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, στις ικανότητές του και στο τι τον εκφράζει ακαδημαϊκά και επαγγελματικά. Μια σχολή που δεν ταιριάζει στο προφίλ του μαθητή μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση και εγκατάλειψη σπουδών.

Αναλυτική μελέτη των προγραμμάτων σπουδών

Πριν μπει μια σχολή στη λίστα, είναι απαραίτητο να μελετηθεί το πρόγραμμα σπουδών της. Πολλοί υποψήφιοι επιλέγουν τμήματα μόνο από τον τίτλο, χωρίς να γνωρίζουν τα μαθήματα που θα διδαχθούν τα πρώτα χρόνια. Η πραγματικότητα των σπουδών μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την αρχική εικόνα που έχει κάποιος. Για αυτό απαιτείται έρευνα ως προς τα μαθήματα, τις κατευθύνσεις, τα εργαστήρια και τις δυνατότητες συνέχισης σπουδών.

Ευελιξία στις επιλογές – Όχι υπερβολικοί περιορισμοί

Ένα συχνό λάθος είναι ο περιορισμός σε λίγες μόνο σχολές. Το Μηχανογραφικό πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και να δίνει πραγματικές επιλογές. Η δήλωση περισσότερων σχολών αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας και μειώνει το άγχος της τελικής έκβασης. Η στρατηγική επιλογή περιλαμβάνει σχολές υψηλής, μεσαίας και χαμηλότερης ζήτησης, πάντα όμως με βάση το ενδιαφέρον του υποψηφίου.

Επαγγελματικά δικαιώματα – Ένα κρίσιμο σημείο που συχνά αγνοείται

Πολλοί υποψήφιοι παραβλέπουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των τμημάτων. Ωστόσο, σχολές με παρόμοιο ή ακόμη και ίδιο τίτλο μπορεί να οδηγούν σε διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα και δυνατότητες. Η ενημέρωση για το τι μπορεί να κάνει κανείς μετά τις σπουδές είναι εξίσου σημαντική με το ίδιο το αντικείμενο των σπουδών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djjmo8jb0t1l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μετεγγραφές και αντιστοιχίες τμημάτων

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι οι μετεγγραφές. Οι αντιστοιχίες των τμημάτων επηρεάζουν άμεσα τη δυνατότητα μετακίνησης ενός φοιτητή σε άλλη πόλη. Η σωστή ενημέρωση μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή σχολής που συνδυάζει τόσο το επιστημονικό αντικείμενο όσο και τις οικογενειακές ή οικονομικές ανάγκες του υποψηφίου.

Μην εγκλωβίζεσαι στις περσινές Βάσεις Εισαγωγής

Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι η υπερβολική εξάρτηση από τις περσινές βάσεις εισαγωγής. Οι βάσεις αλλάζουν κάθε χρόνο, καθώς επηρεάζονται από τη δυσκολία των θεμάτων, τις επιδόσεις των υποψηφίων και τη ζήτηση των σχολών. Οι περσινές βάσεις μπορούν να δώσουν μια γενική εικόνα, αλλά δεν αποτελούν ασφαλή πρόβλεψη.

Άκου τον εαυτό σου – Η πιο σημαντική παράμετρος

Πέρα από αριθμούς, βάσεις και στατιστικά, το πιο σημαντικό κριτήριο είναι ο ίδιος ο υποψήφιος. Οι προσωπικές επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα και οι στόχοι πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο.

Ένα σωστό Μηχανογραφικό δεν είναι αυτό που «ταιριάζει στα μόρια», αλλά αυτό που ταιριάζει στον άνθρωπο που το συμπληρώνει.

Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού δεν είναι μια διαδικασία της τελευταίας στιγμής. Απαιτεί ενημέρωση, σκέψη και στρατηγική. Όσο πιο σωστά γίνουν οι επιλογές τώρα, τόσο πιο ομαλή θα είναι η ακαδημαϊκή πορεία στο μέλλον.