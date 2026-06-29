Στις 3 Ιουλίου οι βαθμολογίες για τα Ειδικά Μαθήματα - Το χρονοδιάγραμμα για Μηχανογραφικό και Βάσεις 2026.

Την προσεχή Παρασκευή 3 Ιουλίου θα ανακοινωθούν γύρω στις 12, στο results.it.minedu.gov.gr οι βαθμολογίες στα Ειδικά Μαθήματα για τους υποψηφίου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελληνίων 2026. Μετά την ανάρτηση των βαθμολογιών των Ειδικών Μαθημάτων, των Μουσικών Μαθημάτων και των βαθμών στα Αγωνίσματα οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να υπολογίσουν εκ νέου τα μόριά τους (ΕΔΩ), ειδικά για τις σχολές στις οποίες είναι προαπαιτούμενα αυτά τα μαθήματα.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τις βαθμολογίες τους στα Ειδικά Μαθήματα μπαίνοντας στην ειδική πλατφόρμα results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8ψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Με SMS η βαθμολογία στα Ειδικά Μαθήματα

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον το είχαν ήδη αιτηθεί στο gov.gr. Παραδοσιακά θα αναρτηθούν και στα Λύκεια της χώρας σε εμφανές σημείο. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν θα αναρτώνται τα ονόματα των υποψηφίων, αλλά μόνο οι κωδικοί και οι βαθμοί.

Πότε θα ανακοινωθούν οι Βάσεις 2026

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στα Ειδικά Μαθήματα, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής του Μηχανογραφικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr

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Οι υποψήφιοι, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password), θα μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να μελετήσουν και να επεξεργαστούν το Μ.Δ. και να κάνουν προσωρινές προτιμήσεις μέσω της Προσωρινής Αποθήκευσης Μηχανογραφικού πριν προχωρήσουν στην τελική υποβολή του Μηχανογραφικού το αργότερο σε ημερομηνία που θα ορισθεί από το υπουργείο Παιδείας.

Κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, οι υποψήφιοι θα βλέπουν και θα μπορούν να επιλέξουν τα τμήματα εκείνα για τα οποία ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την Ε.Β.Ε. κάθε τμήματος, συνυπολογιζόμενης, όπου απαιτείται, και της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών (αγωνίσματα για ΤΕΦΑΑ).

Μετά την υποβολή του Μ.Δ. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οποιαδήποτε τροποποίηση από τους υποψηφίους είναι δυνατή, εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας υποβολής του Μ.Δ. και μόνο με τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας.

Η ανακοίνωση των Βάσεων 2026 είναι το τελευταίο στάδιο των Πανελληνίων και σύμφωνα με το προγραμματισμό η ανακοίνωση δρομολογείται στα τέλη Ιουλίου χωρίς μέχρι στιγμής να έχει «κλειδώσει» κάποια ημερομηνία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews ως επικρατέστερες ημερομηνίες για την ανακοίνωση των Βάσεων θεωρούνται η Πέμπτη 30 και η Παρασκευή 31 Ιουλίου χωρίς να αποκλείεται και το σενάριο της Τετάρτης 29ης Ιουλίου.