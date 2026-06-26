Η σκυτάλη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δίνεται στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα που όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας θα δοθούν στη δημοσιότητα την προσεχή Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘΑ ήδη έχει αποσταλεί σχετική οδηγία προς όλα τα Βαθμολογικά Κέντρα, ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία βαθμολόγησης και να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα εντός της προγραμματισμένης ημερομηνίας.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τις επιδόσεις τους από την ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτελεσμάτων του Υπουργείου, results.it.minedu.gov.gr όπου θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες το μεσημέρι της Παρασκευής 3/7. Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται ο οκταψήφιος κωδικός υποψηφίου, καθώς και τα αρχικά από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, γραμμένα με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Παράλληλα, οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν σε όλα τα Λύκεια της χώρας σε ανωνυμοποιημένες καταστάσεις, όπου θα εμφανίζονται μόνο ο κωδικός κάθε υποψηφίου και οι βαθμοί ανά εξεταζόμενο μάθημα. Όσοι είχαν υποβάλει εγκαίρως σχετική αίτηση θα ενημερωθούν και μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ειδικών μαθημάτων αποτελεί το τελευταίο ουσιαστικό βήμα πριν από την έναρξη της διαδικασίας συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, ενώ προς το τέλος Ιουλίου αναμένεται και η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής.

Πώς υπολογίζονται τα μόρια

Τα ειδικά μαθήματα μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τα συνολικά μόρια ενός υποψηφίου, καθώς συνυπολογίζονται με βάση τον βαθμό που πέτυχε και τον συντελεστή βαρύτητας που ισχύει για κάθε Τμήμα. Ωστόσο, η συμμετοχή τους στη μοριοδότηση προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος έχει εξεταστεί στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα και έχει πετύχει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, ακόμη και αν συγκεντρώνει τα απαιτούμενα μόρια από τα τέσσερα βασικά μαθήματα, δεν μπορεί να εισαχθεί σε Σχολή που απαιτεί ειδικό μάθημα.

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Ο υπολογισμός των επιπλέον μορίων γίνεται πολλαπλασιάζοντας τον βαθμό του ειδικού μαθήματος με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και στη συνέχεια επί 1.000. Το αποτέλεσμα προστίθεται στα μόρια που προκύπτουν από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Για παράδειγμα, εάν ένας υποψήφιος συγκεντρώσει βαθμό 18 σε ειδικό μάθημα με συντελεστή βαρύτητας 20%, τότε προκύπτουν 3.600 μόρια (18 × 0,20 × 1.000 = 3.600), τα οποία προστίθενται στα συνολικά μόρια του.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, κάθε βαθμός υπολογίζεται ξεχωριστά με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Αντίστοιχα, για σχολές που δέχονται περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, λαμβάνεται υπόψη ο υψηλότερος βαθμός που πέτυχε ο υποψήφιος στις γλώσσες στις οποίες εξετάστηκε.

Οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την τελική διαμόρφωση των μορίων, ιδιαίτερα για σχολές όπως οι Αρχιτεκτονικές, οι Ξένων Γλωσσών, οι Σχολές Καλών Τεχνών, τα ΤΕΦΑΑ και άλλα τμήματα που απαιτούν ειδική εξέταση ή πρακτικές δοκιμασίες.