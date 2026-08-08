Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά από τον ΕΟΠΥΥ να μην συνδέεται η αποζημίωση των παρόχων με την καταχώριση των διαγνωστικών αποτελεσμάτων, μέχρι να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος.

Την άμεση αναστολή της υποχρεωτικής καταχώρισης των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο, ως προϋπόθεση για την αποζημίωση των παρόχων, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Ο ΙΣΑ, μετά τις έντονες διαμαρτυρίες ιατρών, εργαστηριακών ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων και πολυϊατρείων, με επιστολή του στον διοικητή του ΕΟΠΥΥ Α. Ζαμάνη, επισημαίνει ότι απαιτείται πρώτα να διασφαλιστούν οι αναγκαίες τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις. Παράλληλα, ζητά συνάντηση εργασίας με τον ΕΟΠΥΥ, την ΗΔΙΚΑ και την ΠΟΣΙΠΥ, ώστε να καταγραφούν τα προβλήματα και να συμφωνηθεί ένα ρεαλιστικό και ασφαλές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νέου συστήματος.

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στηρίζει την ψηφιακή αναβάθμιση του συστήματος Υγείας και κάθε μεταρρύθμιση που μπορεί να συμβάλει στη διαφάνεια, στην καλύτερη οργάνωση και στην ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ωστόσο, καμία νέα διαδικασία δεν μπορεί να εφαρμόζεται χωρίς να έχουν προηγουμένως διασφαλιστεί η τεχνική ετοιμότητα, η λειτουργικότητα και η ουσιαστική ενημέρωση των ανθρώπων που καλούνται να την εφαρμόσουν», αναφέρει ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης.

Όπως επισημαίνει, ο ΙΣΑ στην επιστολή, παρά τη σημασία του ψηφιακού εκσυγχρονισμού και της διαλειτουργικότητας των συστημάτων υγείας, η εφαρμογή ενός τόσο σύνθετου εγχειρήματος απαιτεί πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, επαρκή χρόνο προσαρμογής και σαφείς τεχνικές προδιαγραφές.

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων των εργαστηρίων με την πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, στην αντιστοίχιση και κωδικοποίηση των εξετάσεων, καθώς και στη διασφάλιση της ορθότητας των δεδομένων που μεταδίδονται. Παράλληλα, ο Σύλλογος εκφράζει ανησυχία για τον επαρκή χρόνο ελέγχου και δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος, αλλά και για τον κίνδυνο λαθών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αδικαιολόγητες περικοπές ή καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις των παρόχων.

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Επιπλέον, ζητά την αναστολή της υποχρεωτικότητας έως ότου ολοκληρωθεί η απαραίτητη τεχνική προετοιμασία και διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του συστήματος, καθώς και τη σύσταση κοινής ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ, της ΗΔΙΚΑ, του υπουργείου Υγείας, του ΙΣΑ και των επαγγελματικών ενώσεων των εργαστηριακών ιατρών.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δηλώνει ότι στηρίζει την ψηφιακή αναβάθμιση του συστήματος υγείας, υπογραμμίζει όμως ότι η εφαρμογή της νέας διαδικασίας θα πρέπει να βασιστεί σε επαρκή προετοιμασία και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να μην δημιουργηθούν πρόσθετα βάρη στους παρόχους και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.