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Οι διευκρινήσεις της Δόμνας Μιχαηλίδου.

Στο άνοιγμα της πλατφόρμας για τις νέες αιτήσεις για τον Προσωπικό Βοηθό αναφέρθηκε η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξη της στον ΣΚΑΪ το Σάββατο 8/8.

Συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις ανοίγει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, ενώ αυξάνονται οι αμοιβές των προσωπικών βοηθών και των μελών των επιτροπών αξιολόγησης.

Παράλληλα, όπως είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου όσοι συμμετέχουν ήδη στο πρόγραμμα (~1.500 άτομα) συνεχίζουν αυτόματα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 χωρίς νέα αίτηση.

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«Σε ορεινές περιοχές και νησιά με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων, δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης συγγενούς 1ου βαθμού ως προσωπικού βοηθού, αν δεν βρίσκεται άλλος» είπε.