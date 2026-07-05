Ο Σύλλογος προσθέτει ότι «η στελέχωση των ακριτικών νησιών δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στο αίσθημα ευθύνης και την αυταπάρνηση των νέων ιατρών».

Την αγανάκτηση και τον προβληματισμό του για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Καστελόριζο, τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη αγροτικού ιατρού που υπηρετούσε στο νησί, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

«Ανεξάρτητα από τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση των όποιων ευθυνών, το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γιατροί οι οποίοι επιλέγουν να υπηρετήσουν σε απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές της χώρας», τονίζει ο ΙΣΑ.

Προσθέτει ότι «η στελέχωση των ακριτικών νησιών δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στο αίσθημα ευθύνης και την αυταπάρνηση των νέων ιατρών. Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ουσιαστικών κινήτρων που θα διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας».

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια βήματα από την Πολιτεία για την ενίσχυση των κινήτρων για την προσέλκυση ιατρών στις άγονες και ακριτικές περιοχές, με οικονομικές και θεσμικές παρεμβάσεις.

«Ωστόσο, τα πρόσφατα γεγονότα καταδεικνύουν ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να ενισχυθούν και να συμπληρωθούν με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που θα διασφαλίζει, πέρα από τα οικονομικά κίνητρα, αξιοπρεπή στέγαση, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, θεσμική προστασία και ουσιαστική στήριξη, ώστε οι νέοι γιατροί να επιλέγουν να υπηρετούν στις ακριτικές περιοχές και να παραμένουν σε αυτές».

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Ο ΙΣΑ επαναλαμβάνει τη θέση του για σταδιακή κατάργηση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου και αντικατάστασή της από ένα σύστημα στελέχωσης των μονάδων υγείας της περιφέρειας με εξειδικευμένους γενικούς ιατρούς, με ειδική εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες, υποστήριξη από σύγχρονα συστήματα τηλεϊατρικής, ουσιαστικά οικονομικά και επιστημονικά κίνητρα, δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. «Παράλληλα, απαιτείται η υγειονομική χαρτογράφηση των κατοίκων των ακριτικών και μικρών νησιών, ώστε να καταγράφονται οι ανάγκες τους και να διασφαλίζεται η έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας».

Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι οι τοπικές κοινωνίες οφείλουν να αγκαλιάζουν και να στηρίζουν τους γιατρούς που επιλέγουν να υπηρετήσουν στις περιοχές τους, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν στην προστασία της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής συνοχής.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης τόνισε τα εξής: «Η στήριξη των γιατρών που υπηρετούν στην περιφέρεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνεχής και ποιοτική υγειονομική κάλυψη των κατοίκων αυτών των περιοχών και παράλληλα να προστατευθεί το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Όταν οι γιατροί αισθάνονται ότι δεν υποστηρίζονται, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι αποτρεπτικό. Αφενός ενισχύεται το κύμα φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό και αφετέρου αποδυναμώνεται η υγειονομική θωράκιση των ακριτικών και νησιωτικών περιοχών της χώρας μας».