Οκτώ χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο 41χρονος πλέον επιθετικός Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να απολαμβάνει τον σεβασμό των Ισπανών.

Η αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ισπανία για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 δεν αποτελεί απλώς ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι. Για τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι μια επιστροφή απέναντι σε μια χώρα με την οποία συνδέθηκε όσο λίγοι ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος.

Οκτώ χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο 41χρονος πλέον επιθετικός εξακολουθεί να απολαμβάνει τον σεβασμό των Ισπανών, ανεξάρτητα από τις έντονες αντιπαλότητες που χαρακτήρισαν την εποχή της μονομαχίας του με τον Λιονέλ Μέσι.

Η εκτίμηση προς το πρόσωπό του φάνηκε ακόμη και στο στρατόπεδο της εθνικής Ισπανίας. Μετά τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στο Ουζμπεκιστάν στη φάση των ομίλων, Ισπανοί δημοσιογράφοι δεν δίστασαν να μιμηθούν τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του «Siuuu», δείγμα της αναγνώρισης που εξακολουθεί να απολαμβάνει ο Πορτογάλος σταρ.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τα σχέδιά του για το μέλλον, δεν αποκλείεται το παιχνίδι απέναντι στη «Ρόχα» να αποτελεί μία από τις τελευταίες του μεγάλες παραστάσεις σε Παγκόσμιο Κύπελλο με τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ξυπνά μνήμες από το Μουντιάλ του 2006, όταν η Ισπανία είχε βρεθεί απέναντι στη Γαλλία του Ζινεντίν Ζιντάν στη φάση των «16». Τότε τα ισπανικά μέσα είχαν προεξοφλήσει το τέλος του Γάλλου θρύλου, όμως η ιστορία γράφτηκε διαφορετικά. Αυτή τη φορά, το κλίμα απέναντι στον Ρονάλντο είναι εντελώς διαφορετικό.

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Οι περισσότεροι Ισπανοί αναγνωρίζουν πλέον τον Κριστιάνο Ρονάλντο ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που πέρασαν από το ισπανικό ποδόσφαιρο.

Ο δημοσιογράφος του Cadena SER, Αντόν Μεάνα, υποστηρίζει πως ο Πορτογάλος θεωρείται πλέον «μια αδιαμφισβήτητη μορφή» του αθλήματος στην Ισπανία, σημειώνοντας ότι ακόμη και όσοι υποστήριζαν διαχρονικά τον Μέσι αναγνωρίζουν τον επαγγελματισμό και τη διάρκεια της καριέρας του.

Ανάλογη άποψη εξέφρασε και ο αρχισυντάκτης της AS στη Βαρκελώνη, Χουάν Χιμένεθ, ο οποίος τόνισε ότι, παρά τη διαφορετική οπτική των φίλων της Μπαρτσελόνα, ο Ρονάλντο αντιμετωπίζεται πλέον ως ένας σπουδαίος αντίπαλος με μοναδική συνέπεια και αξιοζήλευτη μακροχρόνια παρουσία στην κορυφή.

Η κληρονομιά του στη Ρεάλ Μαδρίτης

Η περίοδος 2009-2018 θεωρείται η κορυφαία της καριέρας του. Με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης κατάκτησε τέσσερα Champions League μέσα σε πέντε χρόνια, αναδείχθηκε τέσσερις φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, σημειώνοντας 450 γκολ σε 438 εμφανίσεις.

Για τους φίλους της «Βασίλισσας», ο Ρονάλντο παραμένει μία από τις τρεις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του συλλόγου, δίπλα στους Αλφρέδο Ντι Στέφανο και Ραούλ. Ωστόσο, αρκετοί εξακολουθούν να θεωρούν πως η αποχώρησή του το καλοκαίρι του 2018 δεν συνοδεύτηκε από το αντίο που άξιζε.

Οι δεσμοί με την Ισπανία παραμένουν ισχυροί

Η σχέση του CR7 με την Ισπανία δεν περιορίζεται στο ποδόσφαιρο. Στη Μαδρίτη γνώρισε τη σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκες, ενώ μεγάλο μέρος των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων εξακολουθεί να βρίσκεται στη χώρα.

Ξενοδοχεία, εστιατόρια, κλινικές μεταμόσχευσης μαλλιών, αλλά και η πρόσφατη επένδυσή του στην ισπανική Αλμερία, επιβεβαιώνουν ότι οι δεσμοί του με την Ιβηρική παραμένουν ιδιαίτερα ισχυροί, ακόμη κι αν πλέον αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία.

Έτσι, το παιχνίδι της Δευτέρας αποκτά ξεχωριστό χαρακτήρα. Για τον Ρονάλντο δεν θα είναι απλώς μια ακόμη αναμέτρηση νοκ άουτ, αλλά μια επιστροφή απέναντι στη χώρα που καθόρισε όσο καμία άλλη τη μυθική ποδοσφαιρική διαδρομή του.