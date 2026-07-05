Το μοντέλο του streaming φαίνεται να κερδίζει κυρίως τους νεότερους φιλάθλους, οι οποίοι επιλέγουν ολοένα και περισσότερο τις διαδικτυακές μεταδόσεις.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι Βραζιλιάνοι φίλαθλοι δεν παρακολουθούν το Μουντιάλ αποκλειστικά μέσω της παραδοσιακής τηλεόρασης. Αν και το τηλεοπτικό δίκτυο Globo εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό μερίδιο τηλεθέασης, μεταδίδει μόνο τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης, ενώ το CazeTV, το κανάλι του YouTube που δημιούργησε ο δημοφιλής streamer Μιγκέλ Κασιμίρο, προσφέρει δωρεάν και τις 104 αναμετρήσεις του τουρνουά.

Η αλλαγή αυτή έχει μετατρέψει τη μεγαλύτερη αγορά μέσων ενημέρωσης της Λατινικής Αμερικής σε σημείο αναφοράς για το μέλλον των αθλητικών μεταδόσεων. Παρά το γεγονός ότι το Globo εξακολουθεί να φτάνει περίπου στο 86% του κοινού του Μουντιάλ, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η τηλεθέαση έχει πλέον διαμοιραστεί ανάμεσα στην τηλεόραση και τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το μοντέλο του streaming φαίνεται να κερδίζει κυρίως τους νεότερους φιλάθλους, οι οποίοι επιλέγουν ολοένα και περισσότερο τις διαδικτυακές μεταδόσεις. Σύμφωνα με το CazeTV, ο αγώνας της Βραζιλίας με την Ιαπωνία έφτασε τις 21,3 εκατομμύρια ταυτόχρονες συνδεδεμένες συσκευές, επίδοση που συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ζωντανές μεταδόσεις στην ιστορία του YouTube.

Η επιτυχία του εγχειρήματος δεν περιορίζεται στη Βραζιλία. Η LiveMode, εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το CazeTV, έχει επεκτείνει το μοντέλο και στην Πορτογαλία μέσω του LiveModeTV, το οποίο μεταδίδει δωρεάν 34 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας ως βασικό μέτοχο τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Σύμφωνα με την εταιρεία, το κανάλι προσέγγισε σχεδόν το 90% των πορτογαλικών νοικοκυριών στις πρώτες εβδομάδες της διοργάνωσης.

Ο συνιδρυτής της LiveMode, Σέρτζιο Λόπες, αποδίδει την επιτυχία στην ιδιαίτερα ανεπτυγμένη ψηφιακή κουλτούρα της Βραζιλίας και στη μεγάλη επιρροή των δημιουργών περιεχομένου. Όπως επισημαίνει, οι αθλητικοί οργανισμοί αναζητούν νέους τρόπους προσέγγισης ενός κοινού που αλλάζει γρήγορα τις καταναλωτικές του συνήθειες.

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Η FIFA είχε εξαρχής στόχο να προσεγγίσει νεότερες ηλικίες μέσω μιας πιο σύγχρονης, διαδραστικής κάλυψης, επιλέγοντας να συνεργαστεί με το CazeTV για το Μουντιάλ του 2026. Καθοριστικό στοιχείο της επιτυχίας του καναλιού θεωρείται το ανεπίσημο ύφος της μετάδοσης, με παρουσιαστές που χρησιμοποιούν χιούμορ και άμεση επικοινωνία με το κοινό.

Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και από έρευνα της Ampere Analysis, σύμφωνα με την οποία το 53% των φιλάθλων ηλικίας 18 έως 34 ετών προτιμά πλέον να παρακολουθεί αθλητικά γεγονότα μέσω streaming, έναντι 45% του συνολικού κοινού.

Ωστόσο, το CazeTV δεν έχει αποφύγει την κριτική. Η προβολή αποδόσεων στοιχηματικών εταιρειών κατά τη διάρκεια των μεταδόσεων έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Βραζιλία, όπου ο εθισμός στον τζόγο αποτελεί αντικείμενο έντονου δημόσιου διαλόγου και κυβερνητικής ανησυχίας.

Η άνοδος της πλατφόρμας συνδέεται και με την απόφαση του Globo, το 2020, να επαναδιαπραγματευτεί τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, διατηρώντας την τηλεοπτική αποκλειστικότητα αλλά εγκαταλείποντας τα αποκλειστικά ψηφιακά δικαιώματα. Το κενό αυτό αξιοποίησε η FIFA, η οποία συνεργάστηκε με τη LiveMode, εγκαινιάζοντας το CazeTV στο Μουντιάλ του 2022 κι επεκτείνοντας τη συμφωνία για τη διοργάνωση του 2026.

Ο καθηγητής και ειδικός στα αθλητικά μέσα ενημέρωσης, Ζοζέ Κάρλος Μάρκες, χαρακτηρίζει την επιλογή του Globo «στρατηγικό λάθος», εκτιμώντας ότι άνοιξε τον δρόμο για την εντυπωσιακή ανάπτυξη του CazeTV. Παράλληλα, προβλέπει ότι οι παραδοσιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί θα επιδιώξουν να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, σε μια μάχη που αναμένεται να καθορίσει το μέλλον των αθλητικών μεταδόσεων.